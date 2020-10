Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta, hogy rossz anyagot öntöttek egy nagyobb tartályba, amikor azt újratöltötték.","shortLead":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta...","id":"20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284ad498-536c-4083-83ea-ff19cc33c0b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","timestamp":"2020. október. 09. 10:34","title":"Gázömlés Dunaföldváron, 13-an súlyos mérgezést szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21bfbaa-89ac-47f0-bff9-e6936366dcfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei CES-en tekinthették meg először a látogatók a Dell különleges, profi felhasználásra szánt monitorát. A kétezerzónás mini LED háttérvilágítású készüléket november 5-től már forgalmazzák is, persze egyáltalán nem kevés pénzért.","shortLead":"Az idei CES-en tekinthették meg először a látogatók a Dell különleges, profi felhasználásra szánt monitorát...","id":"20201009_dell_up3221q_monitor_ketezer_zonas_miniled_hattervilagitassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21bfbaa-89ac-47f0-bff9-e6936366dcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bccd88-8b76-4a43-a35e-30053a7b6ee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_dell_up3221q_monitor_ketezer_zonas_miniled_hattervilagitassal","timestamp":"2020. október. 09. 18:03","title":"Tűpontos, színpontos és 1,5 millió forintos monitor érkezik a Delltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.\r

","shortLead":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell...","id":"20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f287c8-c4f4-4cf7-867c-244715f940ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","timestamp":"2020. október. 09. 22:21","title":"Lezárások lesznek a hétvégén a Budapest Maraton miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak ki, hanem a meglévő szolgáltatóknak kínálnak olyan háttérrendszer, amely jobbá teszi a már közismert platformokat.","shortLead":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak...","id":"20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c138a-8687-48c0-9b02-80fa19350aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","timestamp":"2020. október. 09. 10:33","title":"Automatikusan megoldja a videós hívások gyakori problémáit az Nvidia új okossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","id":"20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8fd06c-6f4a-4c02-a1b3-d17d2adfe157","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","timestamp":"2020. október. 09. 09:21","title":"A Skoda okostelefonos alkalmazása hang alapján keresi az autó hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","shortLead":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","id":"20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3b815-8831-410c-a9da-bc4f60db7c41","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","timestamp":"2020. október. 09. 09:40","title":"Kanada is betiltja az egyszer használatos műanyagokat 2021 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai parádéra készül.","shortLead":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai...","id":"20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d1f58-15c6-4581-ac76-23dcf01b5455","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","timestamp":"2020. október. 09. 09:37","title":"Radarképeken látni, hogy gyülekezik az észak-koreai sereg, elkészülhetett az új fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]