[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de a pandémia miatt a koronavírusra fókuszált.","shortLead":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8029608-7ec3-4c66-a78d-9418ef4f6613","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","timestamp":"2020. október. 19. 18:03","title":"Egy 14 éves lány találmánya járulhat hozzá a koronavírus legyőzéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","shortLead":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","id":"20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233c4e3-71fc-4c7e-9b98-d5585d31de52","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","timestamp":"2020. október. 19. 09:10","title":"Liam Neeson akciófilmjét nem túl sokan nézték meg, de így is listavezető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","shortLead":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","id":"20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8c36-609d-4134-88c6-bd8cdee2edde","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. október. 20. 07:15","title":"Amerika 48 államában rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok nyara. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok...","id":"20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e418825-c236-4aba-912c-4b96ddfc7841","keywords":null,"link":"/360/20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","timestamp":"2020. október. 19. 08:00","title":"Radar360: Utcára mentek az emberek Prágában, Párizsban és Minszkben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","shortLead":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","id":"20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f30744d-aa70-41a8-8f50-f604d31ba7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. október. 19. 18:29","title":"ITM: Belső vita van a Színművészetin, oldja meg a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","shortLead":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","id":"20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c2a26-a5d2-4fe7-b728-d29b90d9a897","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","timestamp":"2020. október. 20. 05:05","title":"Erős földrengés volt Alaszkában, szökőárriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]