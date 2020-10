Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","shortLead":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","id":"20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bd30b6-8867-4a2a-8590-58e9d77975c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","timestamp":"2020. október. 11. 10:10","title":"Az 5 százalékos lakásáfa is visszaigényelhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","shortLead":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","id":"20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc46fed-397d-4b29-936b-6c655db7c751","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 11. 13:10","title":"Szlávik: Javasolt az influenza elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül az élelmiszerig mindent eladna.","shortLead":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül...","id":"202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e558db9-a843-4ae2-8455-b922c4bc86b8","keywords":null,"link":"/360/202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","timestamp":"2020. október. 10. 08:30","title":"A kereskedelemben terjeszkedne a Szijjártót jachtoztató milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és kagylókból állnak. A Greenwave alapítói azt remélik, hogy a találmányuk hamar elterjed a világban, és megoldást kínál a klímaváltozásra.","shortLead":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és...","id":"20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aa8d6c-585f-4edf-8f90-50a1f0c6f455","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","timestamp":"2020. október. 11. 20:28","title":"Víz alatti farmokkal a fenntartható élelmiszertermelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi halálozások száma.","shortLead":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi...","id":"20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d430c76-2dca-4808-a9c8-1ee0c14a7518","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","timestamp":"2020. október. 11. 16:47","title":"Iránban rekordot döntött a koronavírusban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz megállapodás, akkor olyan szabályok lépnek életbe, amelyek sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszik az EU és Nagy-Britannia kapcsolatát. Tulajdonképpen mindenki rosszul jár, kivéve pár bruges-i halászt.","shortLead":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz...","id":"20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a8166-2872-4198-af35-8a84735fd011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","timestamp":"2020. október. 10. 07:30","title":"Brexit-tárgyalások Brüsszelből nézve: a remény hal meg utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]