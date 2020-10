A körzet, amelyben a mandátumról döntenek, a másik 105-höz hasonlóan 2011-ben lett összedrótozva. Magját a volt szerencsi választókerület alkotja, amelyhez néhány másik településsel odacsatolták Tiszaújvárost. A két rész hagyományai eltérőek. Szerencs billegő körzetnek számított, rendre követte az országos szélirányt. A legemlékezetesebb versenyt 2002. hozta, amikor a szocialista Szabó György két (2) szavazattal diadalmaskodott a most nyáron elhunyt Koncz Ferenc fölött. Tiszaújváros ellenben stabil baloldali fellegvárnak számított, a ’98-as jobboldali győzelem idején is maradt MSZP-kézen, és 2006-ban jelöltjük az első fordulóban nyert. A várost még 2010-et követően is szilárdan tartotta kézben a baloldal, jelenleg is ellenzéki polgármester és testületi többség van. Szerencsen azonban hosszú idő után nem fideszes vezetés regnál. Egészen pontosan fideszes múltú a vezetés, mivel 2018-ban a városvezetői székét parlamenti ülésre cserélő Koncz összeveszett utódjával. Nyiri Tiborral és az addigi kormánypárti képviselők kiváltak a Fideszből, és a ’19-es önkormányzati választáson fölényes győzelmet arattak. A polgármesteri választáson elindult az a Bíró László is, aki jelenleg a hivatalos ellenzék támogatásával száll harcba, és aki már a 2018-as megmérettetésen is részt vett. A parlamenti választáson 31,6 százalékig jutott, a polgármesterin mindössze ötig. Ennek ellenére a jelenlegi gazdasági környezetben, és teljesen kettészakadt politikai térben, sikeres fideszes mozgósítás nélkül esélyes is lehet. Ezért volt különösen kellemetlen számára, hogy korábbi rasszista nyilatkozatai miatt kellett magyarázkodnia a kampány finisében. Nem úszta meg botrányok nélkül Koncz Zsófia sem, akinek a kampányban bevetett, szavazatvásárlásra emlékeztető módszereit érte – nem alaptalan – kritika. Rajtuk kívül a 2018-ban 122 szavazatot szerzett Sóváriné Bukta Erika, a miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Váradi Gábor és a Szanyi Tibor-féle ISZOMM támogatásával Tóth Ádám helyi vállalkozó mérettette meg magát.