A párt elnökségi tagjának enyhe tünetei vannak, karanténba vonult. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt. 2020. október. 27. 13:45 Koronavírusos a momentumos Hajnal Miklós

Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be az elszámolásába - erre is felhívja a figyelmet a Duma Aktuál. Na, de mégsem mehetnek Oszkárral a politikusok a jachtjukig. 2020. október. 26. 19:00 Duma Aktuál: Annyi benzint számolt el egy kamupárt, hogy multipontokért kapott egy kutat is

Lassan elérjük az 1,2 millió halálos áldozatot is. 2020. október. 26. 07:37 43 millióhoz közelít a koronavírussal fertőzöttek száma a világon

A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak. 2020. október. 26. 10:35 Szerdán visszavonják a budapesti maszkszabályokat

2020. október. 25. 21:55 Halálos baleset történt Jakabszállásnál

A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje. 2020. október. 27. 11:08 202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben

A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. 2020. október. 25. 20:10 Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt

Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal. 2020. október. 26. 07:54 Nem árulja el a rendőrség Szijjártó helikopterezésének költségeit