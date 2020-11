Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházak gyorsan idomultak a százezres tüntetéseket kiváltó döntéshez.","shortLead":"A kórházak gyorsan idomultak a százezres tüntetéseket kiváltó döntéshez.","id":"20201030_abortusztorveny_korhazak_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2068b6-6e9f-4743-b250-15b99054949b","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_abortusztorveny_korhazak_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:13","title":"Még nem is él a lengyel abortusztörvény, de már elhajtják a lefoglalt időpontra érkező nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva, a következő két hétben nem lesz iskolai oktatás, azt követően pedig részben távoktatásra térnek át. A belga egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás folyamatosan nő, már Németországba is szállítanak betegeket.","shortLead":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva...","id":"20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154fba4c-5509-47b2-b0fb-fdb11fa266ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","timestamp":"2020. október. 30. 20:24","title":"Közel teljes lezárás jön Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","shortLead":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","id":"20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2abde56-6ed2-4ea6-968c-437ff9f68cf6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","timestamp":"2020. október. 31. 15:12","title":"Édes meglepetés várta az esőben sorban álló szavazókat Brooklynban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc25f34-765b-4206-95fc-e9ab0c5ab051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére is remek eredményeket értek el egyes mobilgyártók, hogy négymillióval kevesebb új készülék talált gazdára az idei harmadik negyedévben. A történtek egyik nyertese a Samsung, igazán nagyot pedig a Xiaomi eredménye szól.","shortLead":"Annak ellenére is remek eredményeket értek el egyes mobilgyártók, hogy négymillióval kevesebb új készülék talált...","id":"20201031_xiaomi_samsung_apple_huawei_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_mobilpiac_helyzete_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc25f34-765b-4206-95fc-e9ab0c5ab051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fa7247-49bd-418e-8616-b15379ba830b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_xiaomi_samsung_apple_huawei_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_mobilpiac_helyzete_2020_q3","timestamp":"2020. október. 31. 11:30","title":"Úgy kilőtt a Xiaomi, hogy az Apple csak pisloghat: íme a mobilgyártók friss toplistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben folytatódott a romok átkutatása.","shortLead":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben...","id":"20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6d213-6f52-4ddc-aed2-d0068c11c962","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. október. 31. 21:08","title":"Huszonhétre emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","shortLead":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","id":"20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cacfa25-8875-4604-973f-13d05a059ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","timestamp":"2020. október. 30. 19:32","title":"Ötmilliót kap, aki elmondja, ki a Hummerjével és vizslájával eltűnt vállalkozó gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőnél három kiló kokaint találtak.","shortLead":"A nőnél három kiló kokaint találtak.","id":"20201030_kokain_budapest_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586da948-392b-451b-83ff-ce947ea92f60","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_kokain_budapest_brazilia","timestamp":"2020. október. 30. 20:06","title":"Családjával zsarolták a Budapesten elítélt brazil drogfutárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fbdf13-0c6f-4f24-bd32-f2abd0a9fd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem lesz gyakori látvány az utakon, mindössze két tucatnyit gyártanak belőle. ","shortLead":"Nem lesz gyakori látvány az utakon, mindössze két tucatnyit gyártanak belőle. ","id":"20201030_szuperlapos_715_loeros_olasz_sportkocsi_erkezett_ares_design_s1_project_spyder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fbdf13-0c6f-4f24-bd32-f2abd0a9fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86fa62-6d5e-4dd7-9c4f-e2b4487dbf73","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szuperlapos_715_loeros_olasz_sportkocsi_erkezett_ares_design_s1_project_spyder","timestamp":"2020. október. 30. 11:21","title":"Szuperlapos 715 lóerős olasz sportkocsi született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]