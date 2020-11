Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b8171a6-b049-4dfd-8fa5-39f4cdb1625a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása miatt emeltek vádat az USA-ban hat orosz katonai hírszerző ellen. Bár Moszkva tagad, a bűnlajstrom ennél is hosszabb lehet.","shortLead":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása...","id":"202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b8171a6-b049-4dfd-8fa5-39f4cdb1625a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ed663b-c174-45a7-a65f-8f5730ac8c24","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Amerikának elege lett az orosz hackerekből, Moszkvának pedig Washington kémmániájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444baf5c-ce17-4cc5-b08f-19794e444808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","timestamp":"2020. október. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: SzuperViktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e81872-2505-44e8-9d65-7add2d473136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hitler volt szövetségesei feketítik be a békét hozó Vörös Hadsereget - írja Marija Zaharova.","shortLead":"Hitler volt szövetségesei feketítik be a békét hozó Vörös Hadsereget - írja Marija Zaharova.","id":"20201030_Kemenyen_nekiment_Orbannak_az_orosz_kulugyi_szovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e81872-2505-44e8-9d65-7add2d473136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e251c7ca-6377-40f0-8416-e23fc26662e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Kemenyen_nekiment_Orbannak_az_orosz_kulugyi_szovivo","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Keményen nekiment Orbánnak az orosz külügyi szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","shortLead":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","id":"20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9db98-86d8-422a-84bd-6fb72b29baf5","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","timestamp":"2020. október. 30. 17:48","title":"A kuratórium felfüggeszti az oktatást az SZFE-n, mert ott dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","shortLead":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","id":"20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf3e25-bec0-4d28-a387-ba58ac766eb4","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","timestamp":"2020. október. 30. 15:42","title":"Megszökött három koronavírusos orvos egy romániai kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","shortLead":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","id":"202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c84e36-2a4f-4a37-b25e-16df14843eb2","keywords":null,"link":"/360/202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Gyurcsány volt kabinetfőnöke végleg otthagyta pálinkacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","shortLead":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","id":"20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ea946c-e194-4aa7-b66a-2f07a2431523","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","timestamp":"2020. október. 30. 16:54","title":"Kupakokkal fizetnek a szarkák az ételautomatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]