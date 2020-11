Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump a szavazatok megszámlálásának leállítását követeli.","shortLead":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump...","id":"20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66e6eb0-c271-44ef-af11-3ed719833989","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","timestamp":"2020. november. 06. 10:25","title":"\"Nyugi, Donald, nyugi!\" – Greta Thunberg a legjobb pillanatban szólt vissza Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is adakozásra biztatják.","shortLead":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is...","id":"20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f77da2-2f69-4cd1-8fd8-b8db5a3f2fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","timestamp":"2020. november. 06. 11:52","title":"15 év után hirtelen két új dallal jött elő a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem voltak hiábavalók az elmúlt évtized erőfeszítései.","shortLead":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem...","id":"20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397f779-3bf1-4865-9065-abdb37efd48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","timestamp":"2020. november. 05. 21:52","title":"Varga Mihály: Magyarország elkerülte a járvány legsúlyosabb következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645","c_author":"Dezső András","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fac5ed-8a71-4ed9-9ba1-ade48dd416ef","keywords":null,"link":"/sport/20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","timestamp":"2020. november. 07. 08:33","title":"28 koronavírusos van a Békéscsaba focicsapatában, nem állnak ki a DVSC ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu benchmarkban igencsak jól szerepelt az áramkör, maga mögé utasította riválisait.","shortLead":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu...","id":"20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5f05e-6f75-4e46-ac99-4b9ac488bf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","timestamp":"2020. november. 06. 15:03","title":"Ha stimmel ez a pontszám, durván erősebbek lehetnek 2021-ben az androidos csúcstelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett vérfürdőt, amiről a Kádár-rendszerben mélyen hallgattak.","shortLead":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett...","id":"20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fc990-fe2b-488d-9232-a0f06b9e5074","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","timestamp":"2020. november. 07. 18:05","title":"Feltárul a Kádár-rendszer egyik legvéresebb ámokfutásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f065899-e9fb-4a28-b6ed-3300e5e138fc","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hegyvidéki hótakaró különösen érzékeny az éghajlatváltozásra. A havas sportok kedvelői jól tudják, hogy a hóbiztos helyek kincset érnek – azonban az éghajlat változásával úgy tűnik, a „hóbiztos” sem biztos többé, sőt, a század végére valószínűleg a ma üzemelő síparadicsomok többsége is bezárhatja kapuit.","shortLead":"A hegyvidéki hótakaró különösen érzékeny az éghajlatváltozásra. A havas sportok kedvelői jól tudják, hogy a hóbiztos...","id":"20201106_A_klimavaltozas_a_sielesnek_is_veget_vet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f065899-e9fb-4a28-b6ed-3300e5e138fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92addb98-1048-4a1f-bbea-0ba8c1e757d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_A_klimavaltozas_a_sielesnek_is_veget_vet","timestamp":"2020. november. 06. 11:18","title":"Szeret síelni? Hamarosan nem lesz hol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35a0519-ef4d-48df-9e85-9cd549ae8a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Tobb_tanar_koronavirusos_lett_bezar_a_Kulkereskedelmi_Technikum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35a0519-ef4d-48df-9e85-9cd549ae8a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1e50-a2b9-4d0b-8005-5e182bc54ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Tobb_tanar_koronavirusos_lett_bezar_a_Kulkereskedelmi_Technikum","timestamp":"2020. november. 07. 09:32","title":"Több tanár koronavírusos lett, bezár a Külkereskedelmi Technikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]