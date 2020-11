Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak: egyfelől a forgalmi adatok a pandémia okozta leállás miatt olyan szerények, hogy a szakma nem akarja magát és a potenciális vásárlókat még inkább letargiába sodorni; másfelől a korábbi s majdan a jövőbeli évekkel való összehasonlításból amúgy sem lehetne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az idei drámai visszaesés oka rendkívül specifikus, és semmi módon nem függ össze a műtárgypiac belső fejlődésével. ","shortLead":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak...","id":"20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29add8c4-38e9-4567-8455-16ed28d17cbf","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"A koronavírus a műpiacot is letarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","shortLead":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","id":"20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b653e19-2931-4e3c-9c62-4fe1b9d9c2e6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","timestamp":"2020. november. 12. 07:40","title":"Biztos lesz jövőre olimpia, de lehet, hogy nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket - közölte az SZFE vezetése szerdán az egyetem honlapján. A figyelmeztető sztrájk ugyanakkor jogszerű volt. A sztrájkbizottság egyértelmű sikernek értékeli a mai döntést.\r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói...","id":"20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f68835-33c0-42b6-88e9-6b6cf65bcfdd","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"SZFE-ügy: a figyelmeztető sztrájk jogszerű volt, a több hetes sztrájkról másodfokon nincs döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","shortLead":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","id":"20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce10d2f0-6de9-47ae-86d6-0f08bd007c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","timestamp":"2020. november. 11. 05:36","title":"200 milliós programmal segítenék a mélyszegénységben élőket Jászladányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este nyolc után, hogy bárki is hozzánk szóljon. Riport a kijárási tilalom első napjáról.","shortLead":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este...","id":"20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bd69a-5677-47d5-855a-f0f6bc3351ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 06:30","title":"\"Már tudom, milyen vacakul fogom magam érezni pár hét múlva\" – a kijárási tilalom első éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem tetszik az előírt irányvonal, az inkább mondjon fel. ","shortLead":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem...","id":"20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c23238-1f93-489a-9182-3d694a499be3","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","timestamp":"2020. november. 12. 11:55","title":"Szabad Európa: Kiszivárgott felvételen beszél egy MTVA-szerkesztő arról, hogy mi az irányvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]