[{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","shortLead":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","id":"20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abac70-07b0-4adc-9328-57b4ac6d8599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","timestamp":"2020. november. 11. 15:11","title":"Itt a törvényjavaslat, amellyel jelentősen megemelik a csecsemőgondozási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma, a következő hetekben számos fontos döntésnek kell megszületnie. Az ezzel kapcsolatos parlamenti vitában Orbán Viktor volt a legtöbbet emlegetett politikus. A Fidesz szerint azonban mindezek csak baloldali rágalmak.","shortLead":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma...","id":"20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca3aa26-dcf4-4615-901a-8092975a1bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","timestamp":"2020. november. 12. 10:48","title":"Újabb vita az EP-ben, ami Orbánról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1f15d-0892-4937-891b-a8b9ea7316c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst távozik belőle. Több vásárló viszont arról számolt be, hogy a szokásosnál jobban melegszik az eszköz.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst...","id":"20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77593be-42a3-4b6c-bf32-13fe35793577","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","timestamp":"2020. november. 11. 16:43","title":"Fura dolgok történnek az új Xboxokkal, volt, amelyik állítólag elfüstölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","shortLead":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","id":"20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0219aa-6f8f-4196-9906-dce18130802b","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 10. 12:52","title":"Temesváron egy nap alatt meghalt hat koronavírusos beteg, mert nem jutott nekik hely az intenzív osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]