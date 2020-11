Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","shortLead":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","id":"20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875d013-2dad-4488-bfc6-b9f8fce2e229","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 16. 17:32","title":"Az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra a Jahn Ferenc kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbae5c-bae1-4a42-ba29-138a85ef1acf","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affdc6c6-23ca-4bf9-915c-beb899d06664","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Azt gondolhatnánk, hogy a hüvelyszárazsággal kizárólag a változókorú nők küzdenek, pedig nemcsak idősebb korban fordulhat elő, hanem szülés után, szoptatás idején ugyanúgy jelentkezhet. Fontos, hogy beszéljünk róla, kezeljük a panaszokat, hiszen ez az állapot a mindennapjaink mellett az intim pillanatokat is megnehezítheti. \r

","shortLead":"Azt gondolhatnánk, hogy a hüvelyszárazsággal kizárólag a változókorú nők küzdenek, pedig nemcsak idősebb korban...","id":"cikatridina_20201117_Szules_utan_noi_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affdc6c6-23ca-4bf9-915c-beb899d06664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28ee068-abfc-456e-9a98-dfe041cd3c3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201117_Szules_utan_noi_problema","timestamp":"2020. november. 17. 07:30","title":"Szülés utáni hüvelyszárazság: kevesen mernek beszélni erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint indokolatlanul vártak az Aurórához kiérkező rendőrök húsz percen át, miközben Budaházy Györgyék odabenn meghiúsították egy LMBT-rendezvény megtartását.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint indokolatlanul vártak az Aurórához kiérkező rendőrök húsz percen át, miközben Budaházy...","id":"20201117_budahazy_gyorgy_homofob_tamadas_lmbt_rendezveny_aurora_rendorseg_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a5e64-5519-47fa-b503-3c82fc1e2924","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_budahazy_gyorgy_homofob_tamadas_lmbt_rendezveny_aurora_rendorseg_birosag","timestamp":"2020. november. 17. 14:10","title":"Elmarasztalta a bíróság a rendőrséget, mert nem lépett fel a homofób randalírozók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9a3a51-bbb4-4f45-9199-cbd128b2b322","c_author":"HVG","category":"360","description":"Német tudósok érdekes amerikai kísérlete tévhitet oszlathat.","shortLead":"Német tudósok érdekes amerikai kísérlete tévhitet oszlathat.","id":"202046_a_fenyszennyezes_merese_most_mar_vilagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d9a3a51-bbb4-4f45-9199-cbd128b2b322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0237ca-524e-4ffc-9235-cdd9e00a6ae0","keywords":null,"link":"/360/202046_a_fenyszennyezes_merese_most_mar_vilagos","timestamp":"2020. november. 16. 14:00","title":"Nagyon úgy tűnik, mégsem a közvilágítás a ludas a fényszennyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","id":"20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1984e76d-cd4c-4cb3-ac63-d59723b8ca30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","timestamp":"2020. november. 17. 07:59","title":"Semmi politikai korrektség: itt a 6,4 literes motort kapott új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","shortLead":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","id":"20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35b89-57eb-4f89-b8fa-ea0b173cf8f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","timestamp":"2020. november. 17. 15:25","title":"Dízelmotor nélkül: itt a felfrissített Nissan Micra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","shortLead":"Fém- helyett szövettetővel és a korábbinál nagyobb csomagtartóval támad az újdonság. ","id":"20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c848cb-afaf-4a3b-9875-2c0f81181ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ae834-c3a5-453e-982c-ea2a98fab836","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_magyarorszagon_a_teljesen_uj_bmw_4_cabrio","timestamp":"2020. november. 17. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új BMW 4 Cabrio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]