Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","shortLead":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","id":"20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa43ee-bdb1-41e3-9665-85710e58eeea","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 19:29","title":"Kezdőcsapatot hirdetett Marco Rossi a törökök elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger után az Instagramban is feltűnik a Watch Together névre keresztelt funkció, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy videotelefonálás közben közösen nézzék a kiválasztott videós tartalmat.","shortLead":"A Facebook Messenger után az Instagramban is feltűnik a Watch Together névre keresztelt funkció, ami lehetővé teszi...","id":"20201119_facebook_messenger_instagram_watch_together","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180f347f-324e-4a7d-957b-db2db97f123e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_facebook_messenger_instagram_watch_together","timestamp":"2020. november. 19. 14:09","title":"Az Instagram is megkapja a Messenger közös videónézős funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor liberális múltjának emlegetésére nácizás, nácizásra gerinctelenezés volt a válasz. ","shortLead":"Orbán Viktor liberális múltjának emlegetésére nácizás, nácizásra gerinctelenezés volt a válasz. ","id":"20201119_kizartak_a_parlamenti_ulesbol_a_jobbikos_szilagyi_gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39b5666-6a66-4bdc-be5d-424043d77e09","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kizartak_a_parlamenti_ulesbol_a_jobbikos_szilagyi_gyorgyot","timestamp":"2020. november. 19. 09:48","title":"Összeszólalkozott a KDNP-s Nacsa Lőrinccel, kizárták a parlamenti ülésről a jobbikos Szilágyi Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","shortLead":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","id":"20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3bcdf-75a9-46e4-84e5-18182f390e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","timestamp":"2020. november. 18. 05:49","title":"Komárom és Komarno közt jár majd az első elektromos Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter úgy örült a szerda esti futballsikernek, ahogy csak egy kormánypárti politikus tud.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter úgy örült a szerda esti futballsikernek, ahogy csak egy kormánypárti politikus tud.","id":"20201119_Szijjarto_Peter_valogatott_stadionok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410388a1-eed8-4fa1-9704-5e16877fdf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Szijjarto_Peter_valogatott_stadionok","timestamp":"2020. november. 19. 11:20","title":"Szijjártó Péter szerint a válogatott jó szereplése igazolja a stadionépítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos pénzügyei napvilágra kerülése után a Bloomberg most arról ír, hogy a Luxemburgban működő titokzatos bankár, David Rowland ügyfélfogó embere volt a herceg.","shortLead":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos...","id":"20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6815f2-0fb4-49ca-a3b1-5c7f4e07a10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","timestamp":"2020. november. 19. 16:06","title":"Újabb botrányba keveredhet András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte, hogy Bankos jóváhagyta a neki tulajdonított nyilatkozatot.","shortLead":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte...","id":"20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc289397-0d25-4675-b2c2-847e8d843713","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","timestamp":"2020. november. 18. 15:09","title":"Tagadja az egykori vírustagadó, hogy azt mondta volna, ötpercenként viszik a holtakat a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","shortLead":"A koronavírus óta 400 százalékkal nőtt az orvosi oxigén iránti kereslet, sok helyen egyáltalán nincs.","id":"20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da378e-854a-4f42-b6f8-337304016484","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_olaszorszag_oxigen_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"Hiánycikk lett az orvosi oxigén Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]