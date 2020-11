Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","id":"20201121_Dugo_M0","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615cb999-dc5e-413a-87cc-ec1aaafdcdbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Dugo_M0","timestamp":"2020. november. 21. 12:41","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyakran nem lehet tartani a sétányokon a védőtávolságot.","shortLead":"Gyakran nem lehet tartani a sétányokon a védőtávolságot.","id":"20201120_normafa_kirandulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a92ce-1433-4e8d-80cf-d62305b2c685","keywords":null,"link":"/elet/20201120_normafa_kirandulo","timestamp":"2020. november. 20. 20:14","title":"Hegyvidéki önkormányzat: Túl sokan vannak Normafán, menjenek a kirándulók máshová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","shortLead":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","id":"20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423601d4-0077-4583-b76e-b3a2370fb620","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","timestamp":"2020. november. 22. 09:37","title":"Koronavírus: 111 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","shortLead":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","id":"20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c177fe3-fe11-41ef-a4b6-5fd7e161f2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","timestamp":"2020. november. 22. 10:45","title":"Lantos Gabriella Kossuth-díjat adna Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű távol tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű...","id":"20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9bd96-bbe6-4265-aff1-8003f5a0f3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","timestamp":"2020. november. 20. 15:55","title":"Buszbérlés: Karácsony kizárná az offshore cégeket, soron kívüli vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","shortLead":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","id":"20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e21d88-e8fc-4695-8de9-8078d1c2e7dc","keywords":null,"link":"/sport/20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","timestamp":"2020. november. 21. 10:33","title":"Szoboszlai az Arsenal és a Real Madrid játékosát is megelőzte a Golden Boy-díj szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]