[{"available":true,"c_guid":"39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát láthatnak az érdeklődők az amerikai filmakadémia áprilisban nyíló múzeumában.","shortLead":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát...","id":"20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625638d0-3b6d-4431-8a5f-1f58c473a677","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","timestamp":"2020. november. 24. 12:05","title":"Így emelték be Spielberg hatalmas cápáját az Oscar-múzeumba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","shortLead":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","id":"20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820b81e4-a1ad-4cf2-bc4d-f31444cb24d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2020. november. 24. 16:34","title":"Szokatlan módon csökkent a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver lehet a járvány elleni harcban. Könnyű szállíthatósága és viszonylag alacsony ára pedig még előnyt is jelenthet. De pontosan mit takar, hogy egy vakcina hány százalékban hatásos, és milyen eredményekkel sikerült legyőzni korábban olyan járványokat, mint a himlő vagy a gyermekbénulás? Mindent elmagyarázunk, amit az eddigi oltóanyagokról tudni kell. ","shortLead":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver...","id":"20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5449fb-bf27-4cbb-9012-3166f8eb0893","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","timestamp":"2020. november. 24. 06:30","title":"Nemcsak a vakcina hatásossága fontos, hanem az is, hány embert oltanak majd be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","shortLead":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","id":"20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f8f670-b3e7-472e-9397-74da8b900adf","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","timestamp":"2020. november. 24. 16:29","title":"Kifejezetten kutyáknak írtak karácsonyi dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei.","shortLead":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben...","id":"20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85974aa7-69e2-4269-9100-c5f50efb2129","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","timestamp":"2020. november. 25. 09:24","title":"Gyomorforgató állapotok uralkodtak a csongrádi sütőüzemben, bezáratta a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","shortLead":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","id":"20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45e0a4-3632-4e20-941d-0035522f0930","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","timestamp":"2020. november. 23. 15:19","title":"12 féldisznó, 31 ezer okostelefon – így telt a Black Friday az eMAG-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint növelni kell az anyaotthonok kapacitását és az iskolapszichológusok számát, és meg kell erősíteni a jelzőrendszert is. Novák Katalin miniszter ezzel szemben arról beszélt, az ellátórendszer háromszorosára bővült az elmúlt években, a krízisközpontok is magasabb támogatást kapnak. ","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint növelni kell az anyaotthonok kapacitását és az iskolapszichológusok számát, és meg kell...","id":"20201125_demokratikus_szovetseg_nok_Vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251b0a28-007a-4570-bdf1-9c7803fbb44d","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_demokratikus_szovetseg_nok_Vedelem","timestamp":"2020. november. 25. 10:19","title":"Közös javaslatcsomagot dolgozott ki az ellenzék a nők elleni erőszak megszüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]