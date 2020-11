Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a koronavírus-járvány miatti járványügyi korlátozások fokozatos feloldása Franciaországban, az általános karantén megszüntetését december 15-én tervezi a kormány – jelentette be Emmanuel Macron.\r

","shortLead":"Az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a koronavírus-járvány miatti járványügyi korlátozások fokozatos...","id":"20201124_koronavirus_jarvany_franciaorszag_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a06d26-56bd-4cf8-be4a-a02966d0398e","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_koronavirus_jarvany_franciaorszag_enyhites","timestamp":"2020. november. 24. 21:24","title":"Enyhítés kezdődik Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","shortLead":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","id":"20201125_diego_maradona_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2f34b-333d-43b2-b92e-b9e19d0cf352","keywords":null,"link":"/sport/20201125_diego_maradona_halal","timestamp":"2020. november. 25. 17:33","title":"60 éves korában meghalt Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","shortLead":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","id":"20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640053b5-d8f5-4449-bd74-3ec0c20596f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","timestamp":"2020. november. 24. 16:10","title":"Megadta magát a férfi, aki túszul ejtett hat gyereket Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","shortLead":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","id":"20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c24d7-a7c5-4bdd-8b21-e35690c35dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 12:19","title":"Csaknem tízmilliárdos előleg jöhet az EU-ból a járvány költségeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","id":"20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a466e71b-0535-4e98-932e-99ae4cb7dc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 14:17","title":"Az Európai Unió leszerződik 160 millió vakcinára a Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","shortLead":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","id":"20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24710ae-68b1-4ebc-978a-201d19725f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","timestamp":"2020. november. 24. 16:39","title":"A vakcinahírek a járvány előtti szintre emelték a Wizz Air részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]