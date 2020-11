Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság jegyeinek elektronikus értékesítését az az egyetlen szolgáltató működtetheti majd, amelyik nyer a Rogán Antal hivatala által kiírt koncessziós pályázaton. A koncessziós eljárást március végéig ki kell írni. Az ITM az egészet azzal \"adja el\", hogy két év múlva megszűnhet a parkoláskor fizetett kényelmi díj.","shortLead":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság...","id":"20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc261-e8a0-49a5-a0ad-5a5c1caeaa2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","timestamp":"2020. november. 25. 11:37","title":"Az állam koncesszióba adná ki az elektronikus BKK-jegyek értékesítését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más a helyzet.","shortLead":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más...","id":"20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd4b861-6d1f-4d4d-a1ba-5bbf6502e923","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","timestamp":"2020. november. 24. 21:09","title":"Megyei adatok: Győr-Moson-Sopron megyében rosszabb a helyzet, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","shortLead":"Tovább lesznek érvényesek a fővárosi parkolási engedélyek.","id":"20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb6127d-1ac1-4bc3-b493-49f8cf60e517","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_parkolasi_engedely_ervenyesseg_fovaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 13:10","title":"Újabb engedményt kaptak az autósok, ezúttal Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","shortLead":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","id":"20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5308-aa9a-4053-bc9f-043ff571137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","timestamp":"2020. november. 24. 15:14","title":"A jegybank már több mint 800 milliárd forintot tolt bele az államadósságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Kétszáz magyar katona most is koronavírus-fertőzött, kilencszázan már meggyógyultak – tájékoztatott a honvédelmi...","id":"20201125_katona_koronavirus_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284830c2-3dee-48d4-854e-44bc240f5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705f50-4414-49dc-838c-45df2770b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_katona_koronavirus_covid","timestamp":"2020. november. 25. 12:08","title":"1100 magyar katona volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De semmi gond, megoldotta. ","shortLead":"De semmi gond, megoldotta. ","id":"20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1747710f-6f99-4591-b001-8d2b1a74307c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","timestamp":"2020. november. 24. 14:14","title":"Menet közben esett le a kormánya egy autóversenyzőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]