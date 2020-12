Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt és kettő megsérült abban a balesetben, amely Eger és Ostoros között történtvel.","shortLead":"Egy ember meghalt és kettő megsérült abban a balesetben, amely Eger és Ostoros között történtvel.","id":"20201205_Sulyos_baleset_tortent_Egernel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc9a24-3069-4092-80ef-90f70b1b4e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Sulyos_baleset_tortent_Egernel","timestamp":"2020. december. 05. 16:58","title":"Súlyos baleset történt Egernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","shortLead":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","id":"20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11019425-4881-4287-ba63-94dc7ba7aaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","timestamp":"2020. december. 04. 21:03","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 150 millió Celsius-fokot termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","shortLead":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","id":"20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86416e0-837b-465d-9c68-563ea7684c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","timestamp":"2020. december. 06. 09:46","title":"Tüntetők és a rendőrök csaptak össze Franciaországban, többeket letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég viszont növelné a vevők számát, és állítólag egy újabb színváltozatban is elkészítené a mi kontinensünkre szánt eszközt.

","shortLead":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég...","id":"20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107b647-6b8e-4a31-b038-75502e0947aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","timestamp":"2020. december. 05. 15:03","title":"Különleges készülék: végre hozzánk is jöhet a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","shortLead":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","id":"20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf767f63-5e2f-4c75-b24e-b9aa8277856f","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 06. 15:09","title":"Kecskeméten a Mikulás is beszállt a közúti ellenőrzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","shortLead":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","id":"20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b183ab-c9fd-4290-839b-5c5ed3d4a147","keywords":null,"link":"/sport/20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","timestamp":"2020. december. 04. 20:24","title":"Kikapott a női kézicsapatunk az előzetesen esélytelenebbnek tartott horvátoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Major Wooten a születésnapján ünnepelhette meg a gyógyulását.","shortLead":"Major Wooten a születésnapján ünnepelhette meg a gyógyulását.","id":"20201204_koronavirus_gyogyult_fertozott_veteran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52e5d1-ef65-4c3e-b6a6-402874af1eaf","keywords":null,"link":"/elet/20201204_koronavirus_gyogyult_fertozott_veteran","timestamp":"2020. december. 04. 21:45","title":"104 évesen győzte le a koronavírust egy világháborús veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]