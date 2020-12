Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szokásosnál is sokkal komolyabb az a hibajelenség, amely csütörtök délelőtt két vállra fektette a Facebook üzenetküldőjét. És amely azóta sem tért magához. [Frissítés: már megjavult.]","shortLead":"A szokásosnál is sokkal komolyabb az a hibajelenség, amely csütörtök délelőtt két vállra fektette a Facebook...","id":"20201210_facebook_messenger_leallas_2020_hiba_uzenetek_kesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bb7f3d-0001-47d0-a743-57daaeac5d91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_leallas_2020_hiba_uzenetek_kesnek","timestamp":"2020. december. 10. 13:51","title":"Nagy lehet a baj a Facebooknál, ilyen komoly leállása még nem nagyon volt a Messengernek [Frissítés: megjavult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december 24-én zárva maradjanak a boltok. ","shortLead":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december...","id":"20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b3471a-c0de-4d0b-a36c-d9eb900dfd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:11","title":"Nem zárja ki a kormány, hogy létszámkorlátot vezessenek be a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten átlagon felül teljesítettek a diákok, a minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy kiváló a magyar természettudományos oktatás. Ennek ellentmond a napi tapasztalat és más mérések, például a PISA is.



","shortLead":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten...","id":"20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c496aa0-b585-472e-9563-37c8227fc387","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Sikerjelentés a kormánytól: mégis jól teljesít a magyar oktatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit kidőlt, mire rátaláltak a kirándulók. Az oszlop közepén egy üzenet volt olvasható.","shortLead":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit...","id":"20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441169-e8b2-4b6d-b74d-4e50d57e8296","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","timestamp":"2020. december. 10. 17:03","title":"Angliai dombtetőn bukkant fel egy újabb fémoszlop, üzenetet is írtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","shortLead":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","id":"20201211_Europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c84604-b6ab-4514-921c-d67e4b99bc1c","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Europa_liga","timestamp":"2020. december. 11. 05:55","title":"Egy magyar érdekeltségű csapat maradt az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Nézzük, mi olvasható ki az idei utolsó folyósítási adatokból, és mi várható 2021-ben.","shortLead":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta...","id":"20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb9fc0-4252-4cc8-b3d3-7ce4b2f6c9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","timestamp":"2020. december. 10. 07:38","title":"A hazai hiteleknél is őrült év volt a 2020-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","shortLead":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","id":"20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b1586-e8b4-42ce-a900-6f5ae4e374f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","timestamp":"2020. december. 10. 11:06","title":"Az Apple már jógaszőnyeget és ugrókötelet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]