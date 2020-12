Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december 24-én zárva maradjanak a boltok. ","shortLead":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december...","id":"20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b3471a-c0de-4d0b-a36c-d9eb900dfd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:11","title":"Nem zárja ki a kormány, hogy létszámkorlátot vezessenek be a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám egyelőre csak levélszemetet kap a polgár. ","shortLead":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám...","id":"20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bb3350-9cae-4243-b4a9-468948070953","keywords":null,"link":"/360/20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","timestamp":"2020. december. 09. 13:00","title":"Egyelőre még nem oltja, csak kábítja a kormány a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","id":"20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d45d1c-df9a-4485-a144-c3cb195b9df9","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:29","title":"Betiltja a petárda és a tűzijáték értékesítését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Chrome akkor is tudni fogja a jelszavainkat, ha egy teljesen új eszközön kezdjük el használni a böngészőt. Persze csak akkor, ha előtte bejelentkezünk a Google-fiókunkba.","shortLead":"A jövőben a Chrome akkor is tudni fogja a jelszavainkat, ha egy teljesen új eszközön kezdjük el használni a böngészőt...","id":"20201209_google_chrome_bongeszo_jelszokezeles_jelszavak_mentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f9a6ed-3319-4dca-8cf3-67645dad30b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_google_chrome_bongeszo_jelszokezeles_jelszavak_mentese","timestamp":"2020. december. 09. 14:13","title":"Újfajta jelszókezelés jön a Chrome böngészőbe, de érdemes lesz vigyázni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","shortLead":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","id":"20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc5e656-7756-42d3-9284-0406e8e535c0","keywords":null,"link":"/sport/20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"Cseh László otthagyta az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]