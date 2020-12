Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból.","shortLead":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról...","id":"20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da432764-ac61-413c-8275-96d5c83ed2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","timestamp":"2020. december. 11. 13:21","title":"Koronavírusban, 59 évesen meghalt az egyik legjobb koreai filmrendező, Kim Ki-duk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították el, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom miatt rémhírterjesztéssel gyanúsítják.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították el, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom miatt...","id":"20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a66c54-9d26-47dc-9c9e-60b56e21eb41","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. december. 11. 20:05","title":"24.hu: elengedték Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti kerületben lehet rendelni, akár már ezer forint értékben is.","shortLead":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti...","id":"20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8c5d99-3f5b-4093-955b-64050846575c","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","timestamp":"2020. december. 10. 12:26","title":"Azonnali házhozszállítással indít bevásárlási szolgáltatást a Netpincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","shortLead":"Immár itthon is elérhető a négykarikás gyártó középkategóriás SUV-jának legerősebb változata.","id":"20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cd075c-ab37-45e6-9da3-948e77cf423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a003dd49-e0c5-4e4a-8b61-745669c612a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_341_loeros_dizelmotorral_magyarorszagon_az_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2020. december. 12. 07:59","title":"341 lóerős dízelmotorral Magyarországon az új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához került. De volt-e más opció?","shortLead":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához...","id":"202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4d5a2-b2dc-428b-bbc2-7d498adb37e2","keywords":null,"link":"/360/202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","timestamp":"2020. december. 12. 08:15","title":"Szándék sem volt idehaza Esterházy Péter írói hagyatékának elhelyezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd32ed1c-eb9b-4809-806f-29393a15ea6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Annie Hallban hangzik el, hogy az élet dolgait két csoportra lehet osztani: rettenetesre és nyomorúságosra. És a kommunikációs szakember/kosárlabda szakértő szerint erre az évre pont passzolnak ezek a jelzők. De bárhogyan alakult is az év, a végét még meg lehet menteni – akár egy szendviccsel is.","shortLead":"Az Annie Hallban hangzik el, hogy az élet dolgait két csoportra lehet osztani: rettenetesre és nyomorúságosra. És...","id":"20201211_Toros_Balazsnak_a_vilag_legjobb_filmje_jut_eszebe_2020rol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd32ed1c-eb9b-4809-806f-29393a15ea6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088a22ba-bb6b-4577-b3fb-bc1a0cd63643","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Toros_Balazsnak_a_vilag_legjobb_filmje_jut_eszebe_2020rol","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Tőrös Balázsnak a világ legjobb filmje jut eszébe 2020-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","shortLead":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","id":"20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875665b7-dc0d-4a89-bc5d-427cecad95c9","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 20:07","title":"Hamilton teszjei negatívak lettek, indulhat a szezonzárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]