[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt összegyűlhet akár egy új autó ára is. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt...","id":"20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b2a0e9-08f3-4db7-909c-0227a065a57e","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","timestamp":"2020. december. 13. 11:49","title":"Tállai: Már 236 ezer gyereknek van babakötvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e9fc3a-689f-465e-a267-a373a5cb70f4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Sajtból van a Hold, Darabokra törted a szívem, Léggömb, Iskolatáska – a Bergendy zenekar a 70-es években az egyik legprogresszívabb együttes volt a magyar popzenében. Innen indulva kalandozott el a hétfőn elhunyt Bergendy István a Süsüig, a filmzenékig, végül a szalonzenéig.\r

\r

","shortLead":"Sajtból van a Hold, Darabokra törted a szívem, Léggömb, Iskolatáska – a Bergendy zenekar a 70-es években az egyik...","id":"20201214_Nem_csak_a_Susu_a_sarkany_volt_12_dal_amit_Bergendy_Istvannak_koszonhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e9fc3a-689f-465e-a267-a373a5cb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae76ad-4f23-4e4f-8d65-7973098da6bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Nem_csak_a_Susu_a_sarkany_volt_12_dal_amit_Bergendy_Istvannak_koszonhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 17:01","title":"Nem csak a Süsü a sárkány volt – 12 dal, amit Bergendy Istvánnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében többen vegyenek részt.","shortLead":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében...","id":"20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe751f83-cd5e-47ca-88e6-cca72e6d35d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","timestamp":"2020. december. 14. 05:41","title":"Kevesen mentek el a tömeges tesztelésre Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","id":"20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762345cf-c1c5-4b0f-8ddf-1a8ed0f42d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","timestamp":"2020. december. 14. 06:41","title":"Jön az új Audi A4: V6-os dízel nélkül, automatikus parkolócetli fizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","shortLead":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","id":"20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac3ec9f-3755-4689-9c87-da99ba7c0c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. december. 14. 15:03","title":"Elkészült a nyunyókás és a covidos sütiforma, hogy legyen valami vidám is 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1f5edc-f781-46de-84cc-3cfb9c5750a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A labdarúgó legenda özvegye arra ért haza, hogy ellopták a férje óráját, és készpénzt is elvittek.","shortLead":"A labdarúgó legenda özvegye arra ért haza, hogy ellopták a férje óráját, és készpénzt is elvittek.","id":"20201213_A_temetese_alatt_tortek_be_Paolo_Rossi_otthonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1f5edc-f781-46de-84cc-3cfb9c5750a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2290802-8e9b-450d-92ce-ff8c0c7d3866","keywords":null,"link":"/elet/20201213_A_temetese_alatt_tortek_be_Paolo_Rossi_otthonaba","timestamp":"2020. december. 13. 11:21","title":"A temetése alatt törtek be Paolo Rossi otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","shortLead":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","id":"20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26d76ac-a5d9-4179-b441-4963599c6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","timestamp":"2020. december. 13. 16:47","title":"Teljes terjedelmében égett egy épület a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]