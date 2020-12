Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","shortLead":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","id":"20201218_Lakastuz_Csepel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aca6c4-81b6-40b0-b35c-a15ecd390797","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Lakastuz_Csepel","timestamp":"2020. december. 18. 08:27","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus betegségben szenvedő emberek csak utánuk kerülhetnek sorra. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus...","id":"20201218_100_millio_oltas_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc606f80-afc1-4feb-8f14-b282b20603c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_100_millio_oltas_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:15","title":"50 millió embert oltanának be Kínában a februári holdújévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz.","shortLead":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel...","id":"20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e5cc6-d6d0-43bc-8fed-dd83d13130d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 13:22","title":"Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","shortLead":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","id":"20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e7b-0e27-4b6f-80ac-0131ef0206c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","timestamp":"2020. december. 18. 12:54","title":"Hétfőtől kötelező a digitális rádió az új autókban, igaz Magyarországon megszűnt a sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4","c_author":"Jaksity György","category":"360","description":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","shortLead":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","id":"20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b0827b-54bf-48ae-a5f9-544fb0aca47a","keywords":null,"link":"/360/20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 18. 11:15","title":"Jaksity György: A vírus mint teremtő rombolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","shortLead":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","id":"20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe87749d-af4e-4bbf-b41a-02898316c9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","timestamp":"2020. december. 18. 07:59","title":"Adók nélkül is közel 2 milliárd forint a Pagani új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első példányait, majd néhány napra rá, a kialakult készlethiány alatt drágábban eladták azokat.","shortLead":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első...","id":"20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885b811-b62d-4511-8aeb-e9926e7db650","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","timestamp":"2020. december. 18. 20:17","title":"A PS5-ös konzolüzérek már legalább 10 milliárdos hasznot csináltak maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]