[{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","shortLead":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","id":"20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc50389-acc0-4e6a-b472-be8c56e713e4","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Újabb stadiont neveztek el Maradonáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az egészségügyet minden részletében átszervezik, és létrehozzák az Országos Kórház Főigazgatóságot.","shortLead":"A miniszter szerint az egészségügyet minden részletében átszervezik, és létrehozzák az Országos Kórház Főigazgatóságot.","id":"20201218_kasler_miklos_korhazigazgato_jarvanyugy_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b328c2-33d1-41ca-9d69-70c90d54bde8","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_kasler_miklos_korhazigazgato_jarvanyugy_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. december. 18. 19:45","title":"Kásler: Újra kell szervezni a magyar járványügyi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","shortLead":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","id":"20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad30526-1725-449f-880a-c899ccbdc043","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","timestamp":"2020. december. 19. 10:38","title":"Négyezer új fertőzött, 189 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","shortLead":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","id":"20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6679c-123e-4434-a89d-01183db0f68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","timestamp":"2020. december. 19. 16:17","title":"Egy rendszámmal fogtak a rendőrök egy kocsit, az is hamis volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár hogy milyen márkát fog használni hozzá, az egyelőre még kérdéses.","shortLead":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár...","id":"20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306a3b1-f4ab-4602-a9e5-8abb7512b645","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","timestamp":"2020. december. 19. 08:03","title":"Váratlanul izgalmas androidos telefont adhat ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","shortLead":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","id":"20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6336d3a2-88f5-4b92-88bd-4e38b62bc64f","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","timestamp":"2020. december. 19. 21:55","title":"Kilencpontos előnnyel zárta a Fradi az őszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt – jelentette be a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt –...","id":"20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280ea07c-4877-4b93-b791-3c66917d5da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","timestamp":"2020. december. 19. 12:03","title":"Törölték az eddigi hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]