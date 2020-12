Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","shortLead":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","id":"20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40eebcf-009e-4cb6-9a7a-b29f97d9a815","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 24. 17:47","title":"Megjelent Németországban a brit koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását.","shortLead":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór...","id":"20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d10745d-6232-4539-b1b7-816a828cd61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","timestamp":"2020. december. 25. 12:03","title":"Akár 7 évvel a tünetek jelentkezése előtt megmondja a mesterséges intelligencia, Alzheimer-kórosak leszünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei karácsonnyal. Menni? Nem menni? Vásárolni? Ajándékozni? Mi lesz az ünnepet egyedül töltő szülőkkel, és mégis, mennyire lesz borzasztó a videochat-karácsony? Szerkesztőségünk tagjai főleg ezeket a kérdéseket boncolgatták, amikor arról kérdeztük őket, hogyan ünnepelnek idén. A megvalósítást illetően némiképp eltérnek a módszerek, egy valami azonban közös: a felelősség most mindenkinek hatalmas súlyként nehezedik a vállára.","shortLead":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei...","id":"20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5464569e-bb5a-4c24-86e9-a05befa59e91","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"„Letaglóz a gondolat, hogy anyám egyedül tölti a szentestét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","shortLead":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","id":"20201225_idojaras_december25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7eead-00f5-43e0-8372-6dad899df837","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_idojaras_december25","timestamp":"2020. december. 25. 19:59","title":"Szombaton főleg havas esőre lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","shortLead":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","id":"20201225_ujpest_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1edcd-b2b3-4048-bc43-fff9f7aa3c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_rendor","timestamp":"2020. december. 25. 13:41","title":"Megpróbálják felébreszteni a kómából az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","shortLead":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","id":"20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ec68e-95eb-4821-8cc5-10e139f16487","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","timestamp":"2020. december. 24. 15:28","title":"Agyonvert egy férfi egy covidos beteget egy kaliforniai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]