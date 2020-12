Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss felmérés szerint.","shortLead":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss...","id":"20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3995a47-0244-4345-82b3-daaaf91d0cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","timestamp":"2020. december. 30. 07:55","title":"A magyarok harmada érzi úgy, hogy számíthat az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt.","shortLead":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi menedzser, az Új Világ Néppárt elnökségi tagja szerint Orbán Viktor és a kormány nagyon nem jól kezeli a járványt.","shortLead":"Az egészségügyi menedzser, az Új Világ Néppárt elnökségi tagja szerint Orbán Viktor és a kormány nagyon nem jól kezeli...","id":"20201230_lantos_gabriella_koronavirus_jarvany_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956532fd-c5af-4d7b-a8e9-8c3f03d91bba","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_lantos_gabriella_koronavirus_jarvany_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 30. 15:44","title":"Lantos Gabriella szerint áprilisban lehet olyan a járványhelyzet, mint amilyen júniusban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","id":"20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34de2d7-1093-4899-803f-6dc21cc5873c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","timestamp":"2020. december. 30. 06:41","title":"Árat kapott a 360 lóerős, zöld rendszámos új Peugeot 508","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. ","shortLead":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","shortLead":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","id":"20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c665-c3f4-46b9-9dce-c354ddc55232","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","timestamp":"2020. december. 29. 11:25","title":"Csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai és iskolai dolgozók Covid-tesztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország vezetése szerint Szerbia felrúgja a megállapodásukat azzal, hogy tájékoztatás nélkül küld oltóanyagot az ország szerblakta részeibe.","shortLead":"Az ország vezetése szerint Szerbia felrúgja a megállapodásukat azzal, hogy tájékoztatás nélkül küld oltóanyagot...","id":"20201230_Koszovo_szerbia_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d86201-f759-4197-80a9-adb58e656c77","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Koszovo_szerbia_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 13:56","title":"Koszovó visszaküldött három teherautónyi ajándék vakcinát Szerbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]