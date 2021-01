Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk a következő évet. Azt viszont nagyon is jól tudjuk, hogy milyen volt az az év, amelyet most magunk mögött hagyunk. 2020 sokféle érzést kiváltott belőlünk, mi most, így a végén a dühnek szeretnénk szabad folyást engedni az erre a célra szánt kedvenc zenéinkkel. Hogy aztán jövőre tiszta lappal induljunk.","shortLead":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk...","id":"20201230_FCK2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e51a4-d041-48fe-89e9-680b196cdfff","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_FCK2020","timestamp":"2020. december. 30. 20:00","title":"Elege van 2020-ból? Dühöngjön velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cc3bc5-9adf-414a-bee3-f299cecad4cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szegeden szeméttároló, Mátészalkán étterem, Budapesten több erkély gyulladt ki. Volt dolguk a tűzoltóknak az év utolsó napján.","shortLead":"Szegeden szeméttároló, Mátészalkán étterem, Budapesten több erkély gyulladt ki. Volt dolguk a tűzoltóknak az év utolsó...","id":"20210101_szilveszteri_tuzek_tuzoltok_tuzijatek_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92cc3bc5-9adf-414a-bee3-f299cecad4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c6ea6c-2042-4d5b-8502-5773227cb29f","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszteri_tuzek_tuzoltok_tuzijatek_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 01. 10:32","title":"Kukát, erkélyeket, tetőket gyújtottak meg az eltévedt tüzijátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a64559-3d03-4a01-b5ec-5875b23bf8b6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nincsenek keletnémetek, de mégis vannak. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Már nincsenek keletnémetek, de mégis vannak. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20210101_tisztogatas_lengyel_hatar_1991_januar_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a64559-3d03-4a01-b5ec-5875b23bf8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec47320-bd1f-4d32-ba3d-3495761b80bd","keywords":null,"link":"/360/20210101_tisztogatas_lengyel_hatar_1991_januar_3","timestamp":"2021. január. 01. 16:30","title":"Nácitlanítás után szocializmustalanítás – 1991. január 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján, hogy a tervek szerint a krónikus betegeknek már jövő év elején elkezdik beadni az oltást. ","shortLead":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján...","id":"20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ff6cb-9a05-4bc9-87a2-d078b735582c","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","timestamp":"2020. december. 31. 12:08","title":"5110 egészségügyi dolgozót oltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai oltáskampányról és a vakcinákról. ","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai...","id":"20201231_Tenyek_a_zavarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4c2b7c-7572-458a-8e5b-057cfd2afe7c","keywords":null,"link":"/360/20201231_Tenyek_a_zavarosban","timestamp":"2020. december. 31. 11:40","title":"Tények a zavarosban – kisokos a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72e8688-10ea-4038-b80d-d5e54f152dda","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Gyöngyi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201231_Minel_jobban_szenvedek_annal_ertekesebb_a_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72e8688-10ea-4038-b80d-d5e54f152dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafba1de-5e0a-452c-b732-e72c69dc314e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201231_Minel_jobban_szenvedek_annal_ertekesebb_a_gyozelem","timestamp":"2020. december. 31. 09:30","title":"Minél jobban szenvedek, annál értékesebb a győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]