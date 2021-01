Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","shortLead":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","id":"20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c432b1-2e56-4b7d-9641-a5a584656758","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","timestamp":"2021. január. 15. 13:29","title":"Kínában állítják: már majdnem teljesen helyreállt a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele. Bejelentette, 25 éves kor alatt SZJA-mentességet kapnak a fiatalok. ","shortLead":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele...","id":"20210115_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbf46d-a15e-4403-aeb0-fb13c628b2a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Orban","timestamp":"2021. január. 15. 07:39","title":"Orbán: Hamarosan olthatják a 60 év feletti krónikus betegeket, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Csillag István","category":"360","description":"Az ellenzék vezetőjének nem kell minden kérdést megoldania, csak egyet: Orbán torzult személyiségéhez képest tudjon emberként viselkedni, akiben megbízunk. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék vezetőjének nem kell minden kérdést megoldania, csak egyet: Orbán torzult személyiségéhez képest tudjon...","id":"202102_ami_mindent_megold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ab39a4-befb-441a-948a-86f1a044656e","keywords":null,"link":"/360/202102_ami_mindent_megold","timestamp":"2021. január. 15. 16:30","title":"Csillag István: Az Orbánt leváltani képes ellenzéki vezető kiválasztásának receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA történelmében, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA...","id":"20210113_Impeachment_Trump_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dce4c-6e39-4151-b66f-36436d0a02d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Impeachment_Trump_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 22:31","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","shortLead":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","id":"20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938b065-29b3-4352-8ca3-cf66e8d2d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 12:44","title":"Szlávik: Lehetséges, hogy a gyerekeket is be kellene oltani koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára. Az ezen szereplő vállalatokba nem fektethetnek be amerikaiak. Ezzel a feltörekvőben lévő mobilgyártó a Huawei sorsára juthat.","shortLead":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára...","id":"20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f200e-ac2c-4abc-87ca-20686fc962f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","timestamp":"2021. január. 15. 08:33","title":"Tiltólistára tette Amerika a Xiaomit, a Huawei sorsára juthat a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]