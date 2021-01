Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2648d4ae-bd1b-4ceb-a08a-ac84866f8f0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai forgatókönyvíró dolgozott Sean Conneryvel és Woody Allennel is.","shortLead":"Az amerikai forgatókönyvíró dolgozott Sean Conneryvel és Woody Allennel is.","id":"20210125_Meghalt_Walter_Bernstein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2648d4ae-bd1b-4ceb-a08a-ac84866f8f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07896b39-faef-44c9-991a-8504935690eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Meghalt_Walter_Bernstein","timestamp":"2021. január. 25. 09:23","title":"Meghalt Walter Bernstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának éllovasai annyi pénzt zsebeltek be, amennyiből vígan kifizethetnék az egész világ oltási kampányát – írja az Oxfam davosi konferenciára időzített jelentésében. ","shortLead":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának...","id":"20210126_Oxfam_davos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa84882-6fce-4471-934d-d14668de52fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Oxfam_davos","timestamp":"2021. január. 26. 10:45","title":"Oxfam: A világ 10 leggazdagabb embere 500 milliárd dollárral gazdagodott a pandémia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek a gyanúsított telefonján voltak, a kábítószer a lakásán.","shortLead":"A képek a gyanúsított telefonján voltak, a kábítószer a lakásán.","id":"20210126_kokain_kabitoszer_szudani_no_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c9b3b-04c1-4d41-ac1e-a27159ea8c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kokain_kabitoszer_szudani_no_budapest","timestamp":"2021. január. 26. 07:32","title":"Gyerekpornót és 30 millió forint értékű kokaint találtak egy szudáni nőnél Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","shortLead":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","id":"20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b0ce9-730a-476e-a681-3a3d5f5e1269","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 18:35","title":"Brüsszelben válságtanácskozást tartottak az AstraZeneca miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","shortLead":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","id":"20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d55df-3911-43c8-920a-0d4514657d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","timestamp":"2021. január. 25. 11:47","title":"Negyedével nőtt itthon a használt autók átlagára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem tudom, ki és milyen motivációból írta vagy szövegeztette meg” – mondta a politikus a róla szóló cikkről a Mandinernek adott interjúban. Palkovics saját bevallása szerint „lízingelt” miniszter.","shortLead":"“Nem tudom, ki és milyen motivációból írta vagy szövegeztette meg” – mondta a politikus a róla szóló cikkről...","id":"20210126_palkovics_laszlo_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ec9c2-d214-4457-86ea-2cfb28d86ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_palkovics_laszlo_interju","timestamp":"2021. január. 26. 12:35","title":"Palkovics szerint nem igaz, hogy december végén le akart mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?","shortLead":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly...","id":"20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1e805-da0a-4b75-89de-716195c86aa1","keywords":null,"link":"/kultura/20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","timestamp":"2021. január. 24. 18:00","title":"Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]