[{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 105 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást az országban.","shortLead":"Már 105 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást az országban.","id":"20210118_Csehorszag_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4445fa-eb78-4ec9-8abc-8acb04884962","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Csehorszag_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 20:22","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól.","shortLead":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ...","id":"20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356f56d2-8108-4679-8f18-ee60b950bdef","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 06:54","title":"Ezrek ücsörögtek egymás mellett maszk nélkül, de aggódnak a partra sodródott tárgyak miatt Észak-Korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik, hogy tovább fogynak az előbbiek. Kis intézményi matek, sok kivonással.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik...","id":"20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e5aed-02cc-4f24-8e4e-3ef395254a22","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","timestamp":"2021. január. 19. 11:34","title":"Csak nyolc állami egyetem marad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették meg, hogy igazi könyvtárra emlékeztető virtuális polcokra helyezték a könyveket. ","shortLead":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették...","id":"202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baa55-c726-41c1-8782-75dc666e9bb6","keywords":null,"link":"/360/202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","timestamp":"2021. január. 18. 17:00","title":"Globális tudásnépszerűsítés vagy a szerzői jogok világméretű megsértése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a kínaihoz hasonló, első generációs vakcinák esetében erősebbek a mellékhatások.","shortLead":"A virológus szerint a kínaihoz hasonló, első generációs vakcinák esetében erősebbek a mellékhatások.","id":"20210118_kinai_vakcina_jakab_ferenc_virologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac3ae-e1b7-4ab2-937a-d26797d17f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_kinai_vakcina_jakab_ferenc_virologus","timestamp":"2021. január. 18. 19:53","title":"Jakab Ferenc: Nem rossz a kínai vakcina, csak egy kicsit elavult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7","c_author":"Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma a változásnak. Persze ha abból indulunk ki, hogy elkerülnénk a zsúfoltságot, akkor tökéletes hely egy téli kirándulásra. És akkor még ott van a tó is, amiben akár fürdeni is lehet. A téli Magyarország túrázóhelyeit bemutató videósorozatunk első részében kollégánk meg is tette. ","shortLead":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma...","id":"20210119_Hazai_palya_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12578787-229e-4ae9-8cf3-a3ce42c85a02","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Hazai_palya_1","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Hazai pálya: Tényleg megéri csobbanni egyet a téli Balatonban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]