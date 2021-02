Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia operaénekes-virtuóz.","shortLead":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia...","id":"202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a6002-3ecd-46fb-bcd5-1166800b4bea","keywords":null,"link":"/360/202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","timestamp":"2021. február. 02. 14:00","title":"Ördögi angyalhang - Philippe Jaroussky lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány kirobbanása után.","shortLead":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány...","id":"20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17025551-9b7e-40c6-94e3-57b9f7025bed","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","timestamp":"2021. február. 03. 17:29","title":"Bejárták a vuhani víruslabort a WHO szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210203_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17aef16-1306-4d78-a099-10e1c818623c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 03. 09:04","title":"Koronavírus: meghalt 83 beteg, 1048 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket beoltani. A keleti portyázás után úgy tűnik, vakcina ugyan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány. Helyette vasszigorral próbálják letörni a vendéglátósok lázongását, a járvány pszichés mellékhatásairól pedig nem vesznek tudomást. Mi indokolja a szigor fenntartását? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában. ","shortLead":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket...","id":"20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db35e9b-ef3f-4b02-a884-885d78ddc4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","timestamp":"2021. február. 03. 17:35","title":"Virológus: \"Kevesebb lenne a feszültség, ha értenénk, mi van a döntések mögött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","shortLead":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","id":"20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b5714-5786-4a39-83cc-237f09855dad","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","timestamp":"2021. február. 02. 15:42","title":"Közel 18 milliárd forintot költöttek állami kommunikációra 2020 utolsó negyedévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]