Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi szűrővizsgálatot a munkavállalóiknak.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi...","id":"20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f1cca2-afda-4aeb-95a5-79d18f7230a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:24","title":"Tisztázták, miről beszélt Varga Mihály, mikor azt mondta, adómentes lesz a koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","shortLead":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","id":"20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32414b5d-454f-42d6-8acd-ad9de5ef078b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:03","title":"Több új funkció is jön az Outlookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt...","id":"20200929_Fucsovics_Roland_Garros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63cbc2-b47a-4fd9-9294-ddf9d3e7a47a","keywords":null,"link":"/sport/20200929_Fucsovics_Roland_Garros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:12","title":"Bravúrral indított Fucsovics a Roland Garroson: legyőzte a negyedik kiemeltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","shortLead":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","id":"20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86211-fcc8-404b-bac9-0ca5543d352f","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:15","title":"Kósa: A korrupció elítélendő és mindenki küzd ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe ékelt, többségében örmények lakta Karabahban folytatódnak a vasárnap kezdődött súlyos örmény–azeri harcok. A jelek szerint a válságnak aligha lesz békés megoldása, már csak azért sem, mert közben egy új szereplő, Törökország is aktivizálja magát.","shortLead":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe...","id":"20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba820973-dd67-4202-a09f-2cd12bfa3485","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:40","title":"Nehézfegyverzettel és törökökkel zajlik már Karabahban az örmény–azeri háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","shortLead":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","id":"20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff38c02-3e9d-48cd-9b39-62c00fd2a4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:39","title":"Az önkormányzat jelentése szerint a budafok-tétényi családsegítő vezetője magának válogatott az adományokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]