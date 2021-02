Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni a koronavírus-járvány második hullámában. Van, ahol egy teremtett lélek sincs, a legtöbben a házhoz szállításból próbálnak megélni. Fotósorozat, 1. rész.","shortLead":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni...","id":"20210208_foto_vendeglatas_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3b78c-2d66-4867-ae56-e206b5811b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_foto_vendeglatas_covid","timestamp":"2021. február. 08. 11:40","title":"Tizenhat fotón mutatjuk be, milyen helyzetben van a magyar vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai akarat. Az Európai Bizottság levélben fordult a magyar kormányhoz, amely még nem válaszolt. A tét 6,3 milliárd euró.","shortLead":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai...","id":"20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6027eed-ab19-425e-921d-3b8759c9c183","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","timestamp":"2021. február. 08. 18:52","title":"A politika legfelsőbb körei akadályozzák a magyar közbeszerzések tisztaságát - állítja az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","shortLead":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","id":"20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c9b68-851f-4f25-a5ae-44ee3474eb26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2021. február. 08. 12:13","title":"Íme, most eladó London legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","shortLead":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","id":"20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fbbce5-99d6-459d-8e3f-6ca06d226ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 08. 10:11","title":"65 újabb halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","shortLead":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","id":"20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193f0988-fb23-448e-a953-d7d44ae7d9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","timestamp":"2021. február. 09. 15:35","title":"Fényjelekkel is kommunikál majd a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez. Gulyás szerint nem történt ilyen. Bánki Erik egy nappal korábban viszont úgy fogalmazott: túl átláthatóak vagyunk.","shortLead":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások...","id":"20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8fa180-61c8-4975-b91f-dd4d2c20b7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","timestamp":"2021. február. 09. 12:14","title":"Gulyás szerint álhír, hogy Brüsszel a közbeszerzési törvény módosítását kérte a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","shortLead":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","id":"20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435bb28f-10c3-4335-92bc-bf56263cc672","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","timestamp":"2021. február. 08. 18:07","title":"Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]