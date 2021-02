Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautó-gyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 19. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal.","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151a495-969f-465f-9bf0-fd60a83e67f6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2021. február. 12. 11:48","title":"Power 25 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1eee2-f52d-4337-93ca-078bc69d4e9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai egyetem diákjai civil szervezetek munkatársaival beszélgetnek azokról a kihívásokról, amelyeket a menekültek segítése közben tapasztalnak nap mint nap. A fiatalok is úgy érzik, még idő kell, míg feldolgozzák a látottakat. Migrációs Tanulmányok, második rész.","shortLead":"Az amerikai egyetem diákjai civil szervezetek munkatársaival beszélgetnek azokról a kihívásokról, amelyeket...","id":"20210212_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e1eee2-f52d-4337-93ca-078bc69d4e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61efe5-b9dc-4736-9e07-348534bcd29d","keywords":null,"link":"/360/20210212_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 13. 19:00","title":"Doku360: Ezek élő emberek, ez az életük, nem csak statisztika ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7597d57a-551d-4da6-84d7-0ce98236cfb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","shortLead":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","id":"20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7597d57a-551d-4da6-84d7-0ce98236cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162ec90c-106d-490e-8f1f-1266db6ecf49","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","timestamp":"2021. február. 12. 08:11","title":"A Rákóczi hídnak ütközött egy hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett, hogy sok étterem kifogyott belőlük.","shortLead":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett...","id":"20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba75c8d-aae4-487a-9008-34c089ef8ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Százezrekért árulják a neten a McDonald’s gyerekmenüjéhez tartozó ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]