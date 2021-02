Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","shortLead":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","id":"20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff988f0-096e-41e5-b276-f5868efaac4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","timestamp":"2021. február. 17. 06:58","title":"A busz elé vágott, utána felrepült a járdára egy autó Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri Hivatal elzárkózik attól, hogy ezeket közzé tegye, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a vizsgálat részleteit maga sem ismeri.","shortLead":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri...","id":"20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438d3eb-98fe-430e-b445-40da74813d32","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"Nem fogjuk megtudni, hogy az Eszenyi-ügyben mit tárt fel a felügyelőbizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben járművekbe töltve üzemanyagként lehetne használni.","shortLead":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben...","id":"20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23934728-8c75-4ff5-a42f-78fb6b091d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. február. 17. 08:03","title":"Ezzel az új üzemanyaggal megoldanák az elektromos autók legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","shortLead":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","id":"20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d583d-7b3d-4502-bd89-bacab2f17f67","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","timestamp":"2021. február. 16. 18:11","title":"Elhunyt a világ legnagyobb szállodaláncának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon Alapítvány közös országjelentése. Ebből derül ki, hogy a magyar gyerekek vannak a leginkább kitéve az uniós tagállamokban a szexuális célú emberkereskedelemnek.","shortLead":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon...","id":"20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a68d8-8018-4e8d-9e9a-f41524a0399b","keywords":null,"link":"/elet/20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","timestamp":"2021. február. 17. 10:56","title":"A legtöbbször magyarok a szexuális célú emberkereskedelem gyerekáldozatai az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely nemsokára az U21-es Európa-bajnokság helyszíne is lesz. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely...","id":"20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5827b99-a43b-49d7-a647-885b27b0c489","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","timestamp":"2021. február. 17. 13:52","title":"Az új Bozsik Aréna első meccsét a Honvéd nélkül játsszák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását. A rapper Twitter-üzeneteiben és dalszövegeiben éltette a terrorizmust, élesen támadta a spanyol királyságot és a rendőrséget.



","shortLead":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását...","id":"20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8e23ce-0880-4717-9c9e-818f08a04a4c","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","timestamp":"2021. február. 17. 09:13","title":"Gyűlöletbeszédért börtönbüntetésre ítélték a katalán rappert, elbarikádozta magát egy egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]