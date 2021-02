Meddig maradhat magasrangú fideszes politikus Kósa Lajos, aki a csengeri örökösnőként elhíresült P. Máriától elfogadta ajándékba egy francia bank részvényeinek negyedét, és mikor tájékoztatta az ügyről a pártot – kérdeztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől. (Kósa jelenleg a Fidesz alelnöke, de korábban felelős volt az önkormányzati választási kampányért és tárca nélküli miniszterként az önkormányzatokért is.)

Gulyás úgy válaszolt: nem akar a részletekbe bocsátkozni, mert az előző választási kampányban már téma volt az ügy, de Kósa Lajos egyéni mandátummal rendelkezik, a debreceni választók szavaztak rá úgy, hogy az ügyminden részlete nyilvánosság előtt volt,

ennek a bűncselekménynek ő sértettje, tehát sértettként kell rá gondolni, nem pedig elkövetőként.

Tény, hogy az előző választási kampányban kiemelt téma volt Kósa ügye, most azonban újra előkerült. Korábban az volt ismert, hogy P. Mária (korábban Sz. Péterné) 1300 milliárd forintnyi örökség kezelésével bízta meg a politikust még 2013-ban, ám kiderült, hogy ez átverés. A napokban Juhász Péter, az Együtt volt elnöke, majd a Blikk illetve a hvg.hu is részleteket közölt a nő vallomásából, valamint a nyomozati anyagból.

Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba is elment Kósa Lajos az "örökösnővel" Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség birtokosa. Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.

Új információ többek között az, hogy a nő felajánlotta Kósának egy francia bank negyedét, amit a politikus el is fogadott. Kiderült az is, hogy a politikus négyszer is találkozott Svájcban P. Máriával, ahol különböző bankokban tárgyaltak. Ennek során – a vallomása szerint – Kósában kialakult az a meggyőződés, hogy nem létezik az az örökség, amelyről a nő beszél. Azt is állítja a Fidesz-alelnök, hogy a nőtől semmilyen ajándékot nem fogadott el, ugyanakkor az ajándékozási szerződéseken rajta van az aláírása.

A francia bankra vonatkozó információ után az RTL Klub elkapta Kósát, aki csak annyit mondott: várja a bírósági tárgyalást az ügyben.

Rogánról is kérdeztünk

Gulyás Gergelynél Rogán Antal új feleségének földügyletéről is érdeklődtünk. A nő családja – még az esküvő előtt – egy 1,6 milliárdos telekvásárlásra kötött szerződést úgy, hogy szinte a teljes vételárat bankhitelből fedezték volna, és ezt a szerződésbe is belefoglalták. A cikkek megjelenése után tíz nappal, február 12-én Rogán Antal propagandaminiszter hazugsággal vádolt mindenkit, aki azt állította, hogy felesége földbirtokos lenne, és a családja bankhitelt kapott volna. A múltidő vitatása jogos ugyan, hiszen a folyamat még csak elindult, a hvg.hu azonban megtudta, hogy a helyi jegyző február 10-én változtatás nélkül továbbította az adásvételi szerződést a kormányhivatalnak. Később a Magyar Nemzet cikkéből kiderült, a kormányhivatal állította meg a folyamatot, ám az elutasítás indoka nem derült ki.

Gulyást arról kérdeztük, érkezett-e arra vonatokozó kérés Rogán Antalhoz a kormány részéről, hogy a felesége és annak családja álljon el a földvásárlástól. A miniszter erre úgy válaszolt:

családi adásvételekkel a kormány nem foglalkozik.

Visszakérdeztünk, hogy ezt szigorúan családi ügynek tekintik-e, mire Gulyás azt felelte, az ő jelenlétében erről senki semmilyen formában nem beszélt Rogán Antallal, ezért őt kell megkérdezni, hogy ki miért lépett vissza, ha egyáltalán visszalépett. Azt azonban tudja, hogy a Rogánnal szemben megfogalmazott vádak két szempontból nem voltak igazak: állami banktól a családja nem kapott hitelt és nem szereztek tulajdont.