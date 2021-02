P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi szerint el is fogadta az ajánlatot.

1300 milliárd forintos örökséggel hitegette Kósa Lajost P. Mária (korábban Sz. Gáborné), aki „csengeri örökösnőként” került be 2018-ban az országos sajtóba. A Blikk szerint a politikus és a csaló több ajándékozási szerződést is kötött egymással. A lap egy 2016-os szerződésre hivatkozva azt állítja, hogy az egyik alapján Kósa „menő nyugati bankár lehetett volna, miután övé lett volna az egyik legnagyobb francia pénzintézet, a Credit Industriel et Commercial (CIC) 24,09 százaléka”.

A Blikkhez került ajándékozási szerződés szerint Kósa elfogadta az ajándékot a szélhámostól, aki azt állította neki, hogy 99 százalékos részesedése van a bankban. Ez azonban túl szép lett volna ahhoz, hogy igaz legyen: a CIC óriásbanknak számít, 5,1 millió ügyféllel rendelkezik, és 35 országban van jelen. A bank vagyona közel 313 milliárd euró, vagyis 119 ezer milliárd forint. Ha az ajándékozás megvalósult volna, Kósa markát már 2018-ban 187 522 048 euró üthette volna osztalékként – számolta ki a bulvárlap. Ez megközelítőleg 67,5 milliárd forint.

„A két ajándékozási szerződés megkötésének körülményeire nem emlékszem. Sz. Gábornéval kapcsolatban mindvégig az volt a magatartásom, hogy tőle semmit nem fogadok el, sem pénzt, sem ajándékot, sem egyebet” – mondta Kósa rendőrségi vallomásában annak ellenére, hogy az ajándékozási szerződéseken a Blikk szerint szerepel az aláírása. Kósa hozzátette, hogy ő az ajándékozási szerződéseket semmisnek tekinti, hiszen az ajándéktárgyak nem voltak az ajándékozó birtokában.

A Blikk szombaton szellőztette meg, hogy Kósa 2013-ban többször is találkozóra készült a német pénzügyminiszterrel P. Mária örökségének ügyében. P. Mária a képviselőnek azt állította, hogy össze tudja hozni a pénzügyminiszterrel – írta meg a lap Kósa feleségének rendőrségi tanúvallomására hivatkozva. Az utat a találkozó előtt egy-két nappal a „német pénzügyminiszter” lemondta, ám később új időpontot egyeztettek, amire Kósa feleségét kérték fel tolmácsnak. A nő azonban a Blikk birtokába került iratok szerint erre nemet mondott, ugyanis gyanússá vált neki az ügylet.

P. Mária ellen 2020 novemberében emeltek vádat, azonban egy másik ügyben: húsz embertől kért kölcsön egy állítólagos apai örökség felszabadítására 780 millió forintot. Ha beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.