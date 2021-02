Biztos futja a magániskolára? Kell a villára az a csok? És az az erdő is családi hitelből lett, ugye? - a politikusok valós vagyoni helyzetét ugyan nehéz átlátni, de a saját éves jövedelembevallásaik önkéntelenül is görbe tükröt állítanak választott képviselőink elé. Idén sem adjuk fel és megkíséreljük feltérképezni, összhangban van-e politikusaink vagyoni helyzete a fizetésükkel.

A feleségem nem kíván közszereplő lenni és élni kívánunk a joggal, ami a magánélet védelméről szóló törvény alapján mindkettőnket megillet. Bármilyen, a magánéletünkre vonatkozó információ jogosulatlan közlése esetén bírósághoz fogunk fordulni – ezt a fenyegetésnek beillő választ adta hétfőn a hvg.hu-nak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, amikor azt kértük, erősítsék meg, hogy a miniszter új felesége Obrusánszki Barbara.

A 28 éves nő és Rogán Antal kapcsolatáról a nő nevének említése nélkül már tavaly márciusban megjelent néhány, fényképpel illusztrált cikk, de az, hogy a politikus feleségül is vette őt, csak a miniszter frissen leadott vagyonnyilatkozatából derült ki, a vele egy háztartásban élők sorában a politikus ugyanis új nevet tüntetett fel: Rogán Barbarát.

Bár a feleség születési neve a dokumentumból nem derül ki, az interneten korábban megjelent információk alapján a nő egyértelműen beazonosítható, amiért pedig a minisztert ennek megerősítésére kértük, az egyáltalán nem magánéleti ok: Obrusánszki Barbara 2020 novemberében ugyanis nem szokványos mennyiségű: nyolc településen összesen több mint ezer hektárnyi ingatlant – erdőt, szántót, rétet, legelőt és épületeket - vásárolt ötödmagával Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A vásárlásra egy a földtörvény alapján kötelezően kifüggesztendő adás-vételi szerződésből derült fény: az egyik érintett község honlapján közzétett dokumentum szerint Obrusánszki a szüleivel, valamint apja üzlettársával és annak sógornőjével közösen, egy amerikai-magyar házaspártól és a velük azonos címre bejelentett, szintén magyar-amerikai apától és fiától vásárolta az összesen 209 különböző helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanegyüttest. A szerződés szerint az öt vevő 1/5-öd-1/5öd arányban osztozik a szerzett tulajdonon – alighanem azért, mert így nem haladják meg a törvényesen birtokolható 300 hektáros fejekénti limitet.

A 2020 november 20-én kelt szerződésből nemcsak az derül ki, hogy az egész Obrusánszki család frissen vágott bele a gazdálkodásba (csak 2020 augusztusában jegyezték be őket a földműves-nyilvántartásba, ami a földtörvény szerint a gyorstalpalón is megszerezhető aranykalászos gazda végzettség mellett a földvásárlás feltétele), hanem az is, hogy az összesen 1,6 milliárd forintnyi vételárból mindössze 83,2 millió forintot kell előteremteniük, a többit – több mint másfél milliárd forintot - az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett termőföldvásárlási kölcsönből fedezik.

A dokumentumban Obrusánszki Barbara ugyan még lánykori nevén szerepel (a Blikk kedd reggeli információja szerint Rogánék decemberben tartottak titkos esküvőt), banki forrásaink szerint „erős” kapcsolatok nélkül nemigen képzelhető el, hogy valaki alig 5 százaléknyi önerővel jusson ekkora hitelhez.

A földvásárlók közül többet is megkerestünk kedd délelőtt, hogy megtudjuk, hogyan akarják hasznosítani az óriási, eltérő adottságú részekből álló területet, de egyikük sem akart nyilatkozni. Elértük Obrusánszki Barbara édesapját, Obrusánszki Zsoltot is, aki azt mondta, a földvásárlásról hajlandó később telefonon beszélni, a lányáról azonban csak személyesen.

Az Átlátszó nem a vevőket, hanem a földektől megváló magyar-amerikai házaspár egyik tagját érte el, akiknek vállalkozásában Obrusánszki Zsolt évekkel korábban kézbesítési megbízottként szerepelt. A nő a lapnak azt mondta: még gyerekkorából ismeri Barbarát és egy közös ismerősüktől éppen aznap tudta meg, hogy a nő Rogán Antal felesége lett. Az Átlátszó más forrásai szerint Obrusánszki Zsolt a közelmúltban többeknek is beszélt arról, hogy a lánya várhatóan férjhez fog menni egy „nagy emberhez”.

Obrusánszkiék szerződésben szereplő címén, Dédestapolcsányban és környékén a család több távolabbi rokona él. A hvg.hu-nak közülük ketten annyit árultak el, hogy Obrusánszkiék portáján felújítások zajlottak a nyáron, de ott tudomásuk szerint csak Obrusánszki Zsolt édesanyja él életvitelszerűen, a férfi és lánya a fővárosban lakik, csak ritkábban vannak a településen. (Obrusánszki Zsolt Facebook-profilján valóban Budapest van lakóhelyként feltüntetve.)

Rogán Antal apósát egyébként egy másik szál is köti a családjával közösen földet vásárló két további magánszemély egyikéhez: Farkas Zsigmond az ügyvezetője és Obrusánszki Zsolthoz hasonlóan 25 százalékos tulajdonosa egy olyan, oktatással és tanácsadással foglalkozó kft-nek, amely többek között egyébként aranykalászos gazdatanfolyamokat is szervez, illetve hirdet az interneten. Mindketten 2020 augusztusában szálltak be a vállalkozásba, amely 2020 októberében 240 + 70 millió forintos eseti, illetve beruházási kölcsönt vett fel ugyancsak a Budapest Banktól, szintén nem szokványos feltételekkel: a fejenként mindössze 750 ezer forintos üzletrészek zálogjogáért cserébe. Farkasnak öt évvel ezelőtt egy másik - tésztagyártóból üzletviteli tanácsadóvá lett - vállalkozásáról szúrta ki a 444.hu, hogy százmilliónál is nagyobb értékű közbeszerzésest nyert el különböző, TÁMOP-os pályázatok keretében tartandó képzésekre, 2012-ben pedig egy Magy községben építendő egészségturisztikai élményközpontra nyertek el 48 millió forintnyi uniós támogatást, amelynek akkor sem volt és azóta sincs nyoma a településen.

Rogán Antal 13 év után tavaly novemberben vált el második feleségétől, Rogán-Gaál Cecíliától. 2007-ben kötött házasságukat nagy részben a nyilvánosság előtt élték, a (kormányközeli) bulvárlapokban életük minden nagyobb - sőt, sokszor a legapróbb - mozzanatatát is kiteregették. Új feleségétől viszont láthatóan nemcsak szavakban igyekszik távol tartani a sajtót a miniszter: a korábban szépségversenyeken induló 28 éves nő korábbi Facebook és Instagram-profilját - a Google róla szóló fényképtalálataival együtt - törölték.