[{"available":true,"c_guid":"75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","shortLead":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","id":"20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9913460-99e8-4335-83ec-e42ad2cc8f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","timestamp":"2021. február. 23. 16:49","title":"Itt a teljesen megújult Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tudományos akadémia szerint a modellváltásokkor több törvényi garanciát is le kell fektetni. A kuratóriumok hatáskörét több ponton is korlátoznák, a tagok rotációját pedig úgy vélik, biztosítani kell.","shortLead":"A tudományos akadémia szerint a modellváltásokkor több törvényi garanciát is le kell fektetni. A kuratóriumok...","id":"20210223_mta_modellvaltas_egyetem_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455abe6-fbeb-44c6-aa24-b4a45277f319","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_mta_modellvaltas_egyetem_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 23. 18:41","title":"MTA Elnökség: Tiszteletben kell tartani az egyetemi autonómiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított...","id":"20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1a231c-fce3-4c41-801b-8452e5fd4897","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","timestamp":"2021. február. 23. 12:36","title":"Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","shortLead":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","id":"20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4afc22a-7733-4bef-9b5b-3eb37835156a","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 21:25","title":"Gordon Ramsay: Teljes pusztulást hoztak a lezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon szelíd volt a hatalmas madár, de nagyon fürge is.","shortLead":"Nagyon szelíd volt a hatalmas madár, de nagyon fürge is.","id":"20210222_budapest_emu_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946c0cc5-aa9b-4e93-b045-475c6e5f10b5","keywords":null,"link":"/elet/20210222_budapest_emu_elfogas","timestamp":"2021. február. 22. 18:35","title":"Emu kóborolt a kirándulók között Budapest határában – videón, ahogy elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","shortLead":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","id":"20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf3bcc8-6e89-4244-9f6f-cc989b8d21b7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","timestamp":"2021. február. 23. 22:04","title":"A klímakatasztrófa elleni közös stratégiáról egyezett meg több mint 150 ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de a használata is egyszerűbbé válhat.","shortLead":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de...","id":"20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d75f8-b632-4300-840e-3bfe815686ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"Új virtuálisvalóság-szemüveget készít a Sony a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]