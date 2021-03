Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és...","id":"20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183abd7f-9d06-414b-a38f-dc63712c6b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","timestamp":"2021. február. 27. 21:41","title":"Olaszország fehér foltja: Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","shortLead":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","id":"20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead57fa8-e56e-4359-906d-255005f3ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","timestamp":"2021. február. 28. 16:58","title":"Két budapesti kerület kapott pénzt a kormánytól, mindkettő fideszes vezetésű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","shortLead":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","id":"20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174cf728-1b94-4b18-a5d2-aef1dcaa5a6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. február. 27. 19:48","title":"Ezekkel a számokkal nyerhetett majdnem kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők, és a magántulajdonú buszos vállalkozók.","shortLead":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők...","id":"20210227_munkaltatoi_adomentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b78e5-6afa-48f1-89c0-a1d7f1f9249b","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_munkaltatoi_adomentesseg","timestamp":"2021. február. 27. 09:02","title":"Márciusban is kérhetik a cégek a munkáltatói adómentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","shortLead":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","id":"20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f34364-50ec-40b1-bf94-dca9838b8569","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","timestamp":"2021. február. 28. 21:36","title":"Feltűnően sokan betegszenek meg Trump támogatóinak cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210227_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e583e-7064-4329-8911-1c04d5dd83cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. február. 27. 09:07","title":"4948 új fertőzöttet találtak, meghalt 107 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János történész. Sokan azt mesélik, azért szerettek úttörők lenni, mert ott voltak okos és csinos fiúk, de az is előkerül, hogy ha valaki nem vett részt ebben, azért mindig járt valami büntetést. A Hóvirág őrs naplója, harmadik rész. ","shortLead":"Nemzedékek szocializálódtak a kikényszerített öncenzúra kultúrájában – mondja a 70-es évekről Rainer M. János...","id":"20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0528792c-6084-447c-b05e-b6acd2026746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214abaf5-a8d8-4939-956e-ed7b61287647","keywords":null,"link":"/360/20210227_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 27. 19:00","title":"Doku360: A gyerekek is tudták, az iskolában mit mondhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]