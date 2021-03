Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","shortLead":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","id":"20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b97ba-4b5f-48ab-b47a-88786cea364b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","timestamp":"2021. március. 02. 11:44","title":"15-16 problémás pontot tudna felsorolni Dézsi Csaba András az új egészségügyi törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit az AFP, vagyis a francia hírügynökség bevonásával vezet be nálunk a közösségi oldal.","shortLead":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit...","id":"20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6b177-6236-4dd9-8288-ffe056016582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","timestamp":"2021. március. 02. 13:03","title":"Magyarországon is elindítja külső tényellenőrző programját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b0f3-b418-4090-9e43-664177b29913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","timestamp":"2021. március. 03. 13:17","title":"A BKK új vezére a HVG-nek: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormánydöntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy öttagú iráni–afgán család fogva tartása miatt született ítélet Strasbourgban.","shortLead":"Egy öttagú iráni–afgán család fogva tartása miatt született ítélet Strasbourgban.","id":"20210302_birosag_itelet_menekult_tranzitzona_afgan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e7c844-1996-4663-95d5-c77adef3b332","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_birosag_itelet_menekult_tranzitzona_afgan","timestamp":"2021. március. 02. 14:38","title":"Elmarasztalta Magyarországot a menekülők éheztetése és fogva tartása miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203bb7e-983f-4499-9c7e-da2d225423fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","timestamp":"2021. március. 03. 13:03","title":"Nemcsak űrhajósokat toboroz, maga is visszatér az űrbe jövő tavasszal az első olasz űrhajósnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]