Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","id":"20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac149cb-6e77-4c7e-9310-0c1a7c9c53d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","timestamp":"2021. március. 04. 18:09","title":"Fejenként 121 kiló élelmiszert dobunk ki a szemétbe évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","shortLead":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","id":"20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dfcc0-8da9-466c-a92a-69cb8f988503","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","timestamp":"2021. március. 03. 16:05","title":"Megvan a használatbavételi engedély, szeptemberben nyithat az új budapesti pláza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak egy ma még szürke házfalra festett 3D-s képpel.\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak...","id":"20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb4d47-9512-44f1-ad20-8b58e7f3e616","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","timestamp":"2021. március. 03. 14:30","title":"Gigantikus biciklit lehet festeni 800 ezerért Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","id":"20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f599e417-fe2d-468c-b6eb-796d1f0a7f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","timestamp":"2021. március. 03. 18:47","title":"Tordai Bencét letiltotta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormánynak egy éve lett volna felkészülni bármiféle eshetőségre. Ehhez képest pánikszerűen, az utolsó pillanatban találják ki, pontosan hogyan is kellene újra lezárni az országot. Vélemény.","shortLead":"A kormánynak egy éve lett volna felkészülni bármiféle eshetőségre. Ehhez képest pánikszerűen, az utolsó pillanatban...","id":"20210304_A_Fidesz_alkalmatlansaganak_emlekmuve_a_szalado_Gulyas_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e022057b-95d7-4551-9e9a-0ec460a6f1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_Fidesz_alkalmatlansaganak_emlekmuve_a_szalado_Gulyas_Gergely","timestamp":"2021. március. 04. 13:15","title":"A Fidesz alkalmatlanságának emlékműve: a szaladó Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak.","shortLead":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében...","id":"20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e31be6-eef4-4ffd-b565-bb14084145fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","timestamp":"2021. március. 04. 12:02","title":"Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","shortLead":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","id":"20210304_gorogorszag_foldrenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c9a96-e145-4e36-a276-d004dba21d3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_gorogorszag_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 16:13","title":"Erős földrengés volt Görögországban, sok épület romba dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]