[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége előtti ömagát.","shortLead":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége...","id":"20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59f821-0910-4839-a12c-85a80b65718c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","timestamp":"2021. március. 05. 07:36","title":"Agysérüléstől az izmok elsorvadásáig – Magyarországon is egyre több volt Covid-beteg szorul rehabilitációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","shortLead":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","id":"20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c989f7e-d725-4289-8ff1-19305231492d","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","timestamp":"2021. március. 05. 13:34","title":"Hullámvasút volt 2020 a műszaki cikkek piacának, de remekül zárult az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a23823-b71c-4df0-be4d-7c5bf2389842","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A leváltott igazgató a Facebookról értesült a döntésről, és méltatlannak nevezte az eljárást. Bakos-Kiss Gábor eredetileg jogász végzettségű, a pályázati kiírásban pedig az szerepelt, ez előnyt jelent az elbírálásnál.","shortLead":"A leváltott igazgató a Facebookról értesült a döntésről, és méltatlannak nevezte az eljárást. Bakos-Kiss Gábor...","id":"20210305_Vidnyanszky_szinesze_lesz_az_uj_igazgato_a_Gyori_Nemzeti_Szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a23823-b71c-4df0-be4d-7c5bf2389842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913970fb-5b24-4fbb-adb6-3959ea9509ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Vidnyanszky_szinesze_lesz_az_uj_igazgato_a_Gyori_Nemzeti_Szinhazban","timestamp":"2021. március. 05. 21:03","title":"Vidnyánszky színésze lesz az új igazgató a Győri Nemzeti Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több munkatárs esik ki betegség miatt a BKV-nál, ha folytatódik a tendencia, leállhatnak a metrók. Az üzemigazgatóságok nélkülözhetetlen munkatársai közül eddig még senkit sem oltottak be.","shortLead":"Egyre több munkatárs esik ki betegség miatt a BKV-nál, ha folytatódik a tendencia, leállhatnak a metrók...","id":"20210305_Koronavirus_Budapest_metrokozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9c231b-2587-42a6-835b-2a1ae39c95dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus_Budapest_metrokozlekedes","timestamp":"2021. március. 05. 07:44","title":"A járvány a metróközlekedést is veszélyezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fc791d-1d2c-4128-8bdf-5862a098ddf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már eddig sem volt egyszerű az Angliában élőknek elhagyniuk az országot.","shortLead":"Már eddig sem volt egyszerű az Angliában élőknek elhagyniuk az országot.","id":"20210305_anglia_utazas_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44fc791d-1d2c-4128-8bdf-5862a098ddf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e70b9c4-01f9-4f02-a2e3-e91ec9ad8f63","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_anglia_utazas_engedely","timestamp":"2021. március. 05. 19:46","title":"Hétfőtől csak indoklással lehet Angliából külföldre utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket egy munkatársuk. Az igazságügyi minisztert pedig azzal vádolták meg, hogy évtizedekkel korábban erőszakolt meg valakit. ","shortLead":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket...","id":"20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117b7eb-a842-45ee-9e7a-1d053cac9d55","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. március. 05. 05:49","title":"Nemi erőszak vádaktól hangos az ausztrál parlament, vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]