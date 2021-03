Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93cb866f-39c4-45bf-9fe0-baf98dfc450d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Trabit 1991 óta nem gyártják, ennek ellenére a kultikus autóból megint egyre több fut Németország útjain.","shortLead":"A Trabit 1991 óta nem gyártják, ennek ellenére a kultikus autóból megint egyre több fut Németország útjain.","id":"20210308_Tobb_Trabant_van_forgalomban_Nemetorszagban_mint_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93cb866f-39c4-45bf-9fe0-baf98dfc450d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1a5418-8dbb-4b0a-8f94-bc9b6addd1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Tobb_Trabant_van_forgalomban_Nemetorszagban_mint_Tesla","timestamp":"2021. március. 08. 17:44","title":"Több Trabant van forgalomban Németországban, mint Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül film a királlyal szembeszegülés jogát rögzítő Aranybulláról. Az áthallás sem kizárt.","shortLead":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül...","id":"202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56235802-3045-44bb-b5af-50e21e3b48bc","keywords":null,"link":"/360/202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","timestamp":"2021. március. 08. 15:00","title":"Szép film készülhetne az Aranybulláról és a hatalom korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is. A legfontosabb hatás talán az önbizalom és a megnyugvás, írja szerzőnk.","shortLead":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is...","id":"20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4710d-5c69-49b2-a222-be310ed27aed","keywords":null,"link":"/360/20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Oltás, szeszély, lázegyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel Angela Merkel utódja lehet a német kancellári poszton, ha a bajor testvérpárt, a CDU vezetője, Markus Söder nem áll az útjába.","shortLead":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel...","id":"202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e1402-11d8-44b1-981d-77505ab2f23e","keywords":null,"link":"/360/202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","timestamp":"2021. március. 09. 16:00","title":"Rajnai katolikus, aki a protestáns Merkel utódja lehet Németország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","shortLead":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","id":"20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f47ef74-7d78-447f-8207-6f61d5d29740","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. március. 09. 16:37","title":"Zöldre fóliázott új terepjárókkal villognak videójukban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","shortLead":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","id":"20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a531e72-1888-4d1a-906d-8bc768f940c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","timestamp":"2021. március. 08. 12:04","title":"A lányok nem csak szórakozni akarnak – 40 dal zseniális nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]