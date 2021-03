Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi ígéretéhez tartva magát a Microsoft március 9-én megszüntette az eredeti Edge böngésző támogatását, így érdemes mielőbb másik programra váltani.","shortLead":"Korábbi ígéretéhez tartva magát a Microsoft március 9-én megszüntette az eredeti Edge böngésző támogatását, így érdemes...","id":"20210310_microsoft_edge_bongeszo_biztonsagi_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af809efe-a908-43d9-93a8-3ee70f4a2627","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_microsoft_edge_bongeszo_biztonsagi_frissites","timestamp":"2021. március. 10. 15:03","title":"A Microsoft letörli a számítógépekről az eredeti Edge böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai szerkesztőség bezárását.","shortLead":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai...","id":"20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd3e74-a126-4af0-b356-3fcb56fca6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","timestamp":"2021. március. 10. 16:12","title":"Senki sem akarná, hogy úgy rúgják ki, mint a Huffington Post 47 munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f111bd-b225-4864-a2fb-344d4abf99f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény egészségügyi végzettségű ápolókat keres önkéntes munkára az éjszakai és hétvégi műszakba is, de a takarításban és adminisztrátori feladatokban is elkél a segítség.

","shortLead":"Az intézmény egészségügyi végzettségű ápolókat keres önkéntes munkára az éjszakai és hétvégi műszakba is, de...","id":"20210312_Koronavirus_beteg_Balassagyarmat_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f111bd-b225-4864-a2fb-344d4abf99f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3525c-1472-424f-bfb7-80d122c7d124","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Koronavirus_beteg_Balassagyarmat_korhaz","timestamp":"2021. március. 12. 07:31","title":"Átmenetileg nem fogad több koronavírusos beteget a balassagyarmati kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét éven át élte a nagyvilági életet a bank volt régiós vezetője, akit végül egy belső vizsgálat buktatott le. Azóta sem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alku keretében. ","shortLead":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét...","id":"20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ecac1-6c99-4e5b-8006-3c00d2722ead","keywords":null,"link":"/360/20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","timestamp":"2021. március. 12. 06:30","title":"Ifjú sztárbankárként indult, majd 260 millióval húzta le az OTP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adófizetők 1,5 milliárd forinttal járultak hozzá.","shortLead":"Az adófizetők 1,5 milliárd forinttal járultak hozzá.","id":"20210311_Koronavirus_elleni_gyogyszert_gyarto_uzemet_adtak_at_Pilisborosjenon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a800807-d946-4aa4-b96c-0b178b61cb1b","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Koronavirus_elleni_gyogyszert_gyarto_uzemet_adtak_at_Pilisborosjenon","timestamp":"2021. március. 11. 13:22","title":"Koronavírus elleni gyógyszert gyártó üzemet adtak át Pilisborosjenőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","shortLead":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","id":"20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076f533-16f4-4cd6-9436-77d35af43b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","timestamp":"2021. március. 11. 17:37","title":"Az egekbe magasztalja a magyar oltási programot a Welt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","shortLead":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","id":"20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70758b-0dbc-4e51-becc-29c861937811","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 11. 16:30","title":"Lemondott Szlovákia egészségügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b09bc-8c3c-4534-97d2-8adc98e52c09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 év után újra együtt dolgozott a stúdióban Lovasi és Kispál. A végeredmény a Jutka című ős-Kispál és a Borz-klasszikus új változata, a Jutka 2., amely egyben az új Lovasi-nagylemez bevezető dala.","shortLead":"12 év után újra együtt dolgozott a stúdióban Lovasi és Kispál. A végeredmény a Jutka című ős-Kispál és...","id":"20210311_Premier_Lovasi_Kispal_Jutka_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=640b09bc-8c3c-4534-97d2-8adc98e52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27a72ac-df77-45f7-9733-ddcc1102e5cb","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Premier_Lovasi_Kispal_Jutka_2","timestamp":"2021. március. 12. 10:00","title":"Premier: „Gond lenne egy hétre a jachtodat, Lacikám?” – itt egy régi-új Lovasi-dal, Kispállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]