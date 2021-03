Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz világban, amely tulajdonképpen olyan, mint a régi.","shortLead":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz...","id":"202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9560-5d25-4ebc-a47d-372f87adfd6b","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","timestamp":"2021. március. 13. 11:10","title":"Egy új orosz regény, amely még a novicsoknál is jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Futótűz módjára terjed a Clubhouse alkalmazás, amelynek újdonsága, hogy az okostelefonon nem szöveget vagy képet kell küldeni, hanem beszélgetni lehet, és hallgatni másokat. Csak másképp, mint eddig. ","shortLead":"Futótűz módjára terjed a Clubhouse alkalmazás, amelynek újdonsága, hogy az okostelefonon nem szöveget vagy képet kell...","id":"202110__clubhouse__virtualis_beszelgetesek__jarvanyhatas__klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb5df2-cf3f-4ab1-97e4-231cf899a331","keywords":null,"link":"/360/202110__clubhouse__virtualis_beszelgetesek__jarvanyhatas__klubradio","timestamp":"2021. március. 13. 16:00","title":"Az alkalmazások új sztárja visszahozta a beszélgetést az okostelefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857621c-f85f-4dae-af22-fb5d4f370abd","keywords":null,"link":"/360/20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","timestamp":"2021. március. 13. 16:30","title":"Mindenkinek jobb, hogy Honeckert Moszkvába csempészték? – 1991. március 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon. A cég egyik tulajdonosa jár ide vadászni is.","shortLead":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon...","id":"202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e21e-5a0b-4a50-b765-3f08ef9c74b5","keywords":null,"link":"/360/202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","timestamp":"2021. március. 13. 08:30","title":"Zala megye van Semjén Zsolt vadászismerősének célgömbjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek három halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek három halálos áldozata van.","id":"20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412880d-118c-4b9b-8516-c2004707732d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","timestamp":"2021. március. 14. 14:10","title":"A felismerhetetlenségig összeroncsolódott egy autó a Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné brit sajtóértesülések szerint politikai pályára készül, és akár a 2024-ben esedékes elnökválasztást is célba veheti.","shortLead":"A sussexi hercegné brit sajtóértesülések szerint politikai pályára készül, és akár a 2024-ben esedékes elnökválasztást...","id":"20210314_meghan_markle_politika_usa_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60444313-992d-480f-86d2-637862278c14","keywords":null,"link":"/elet/20210314_meghan_markle_politika_usa_elnoke","timestamp":"2021. március. 14. 14:45","title":"Meghan Markle akár az amerikai elnökségért is elindulhat 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef949cd6-00be-4e5d-b049-e34da8fc54dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lexip egérújdonságán nemcsak hagyományos, programozható gombok találhatók, egy kis kontrollernek is jutott hely. A gyártó állítja: így még jobb játszani.","shortLead":"A Lexip egérújdonságán nemcsak hagyományos, programozható gombok találhatók, egy kis kontrollernek is jutott hely...","id":"20210313_lexip_np93_alpha_gamer_eger_joystick","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef949cd6-00be-4e5d-b049-e34da8fc54dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5228725-e401-4153-b20e-7188381f0101","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_lexip_np93_alpha_gamer_eger_joystick","timestamp":"2021. március. 13. 10:03","title":"Új számítógépes egér: erre még egy mini joystick is ráfért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]