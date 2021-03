Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","shortLead":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","id":"20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42693756-f8f2-42f6-84e7-fd6f3efcabc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","timestamp":"2021. március. 14. 18:01","title":"Feltűnt egy nagyon friss Audi a rendőröknek Nagylaknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","shortLead":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","id":"20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e10d3-f7a1-4583-af18-91433772cc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 11:09","title":"A koronavírusról szóló magyar videojátékban Müller Cecíliát kell megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas politikát terveznek. Bár az ambiciózus kísérletek szakértői szemmel nézve megközelíteni sem fogják a parlamenti küszöböt, a billegő körzetekben pont a rájuk leadott párszáz szavazat döntheti el a 2022-es választások végeredményét.","shortLead":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas...","id":"20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62237310-5b23-41a9-bf55-1a2e6365d37b","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","timestamp":"2021. március. 15. 14:00","title":"Nagy jelentőségük lehet a most alakuló pártoknak 2022-ben, de nem úgy, ahogy ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten sem. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten sem. ","id":"20210314_Hatos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83c34f-823a-41a3-975a-cfff7068e8da","keywords":null,"link":"/elet/20210314_Hatos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 14. 16:50","title":"Tovább halmozódik a hatos lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","shortLead":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","id":"202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ad6b72-1af5-4f88-b314-9edd60a037d9","keywords":null,"link":"/360/202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","timestamp":"2021. március. 14. 11:00","title":"Többen vannak, képzettebbek, de a politikában itthon csak mellékszerep jut a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

\r

","id":"20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5efe28-fac7-4dd8-9073-4b5ef5d8d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 14. 12:25","title":"Mostantól akár önállóan is dolgozhatnak azok, akik egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben vesznek részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét az elmúlt évtizedben. Rajta kívül is több, az SZFE-n tisztséget vállaló művész kapott állami kitüntetéseket. Rév Marcell operatőr a FreeSZFE-nek ajánlotta fel a saját kitüntetését.","shortLead":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét...","id":"20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd1263-1542-4d8d-ba37-84b6ca0f79bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","timestamp":"2021. március. 15. 11:02","title":"Az SZFE új tanára rögtön kapott egy Kossuth-díjat, és még sok új tanárnak és vezetőnek jutott állami díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]