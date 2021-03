Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f09a11-9c42-4da0-8ec5-4f70dcc903cf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Fidesz EP-képviselői vegyes társaságba kerültek az Európai Parlamentben és – legalábbis átmenetileg – lényegesen kevesebb lehetőséghez jutnak majd az európai törvényhozásban.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselői vegyes társaságba kerültek az Európai Parlamentben és – legalábbis átmenetileg – lényegesen...","id":"20210316_fidesz_ep_fuggetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f09a11-9c42-4da0-8ec5-4f70dcc903cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5069978c-dafa-4c9a-8e47-152bb3617763","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_fidesz_ep_fuggetlen","timestamp":"2021. március. 16. 11:05","title":"A függetlenség ára: kommunisták, neonácik és viccpárt közé került a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","shortLead":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","id":"20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16afa28-3ca8-4851-bddf-e7dbeff57b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","timestamp":"2021. március. 17. 12:19","title":"Hadházy Ákos azzal állt elő, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban járhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","shortLead":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","id":"20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a99b33d-93ef-49ce-88a4-0775f4230a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","timestamp":"2021. március. 16. 18:26","title":"Elhunyt az Alonzo Mosley nyomozót is alakító Yaphet Kotto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","id":"20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe54e8-0dc9-4d12-8811-ae9412f59806","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 08:40","title":"Karácsony: Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást budapesti korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai alkoholpiac, így aztán a búfelejtésre is nehéz idők járnak.","shortLead":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai...","id":"20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c9ff-00aa-4f40-b31e-af6ebc3c5e7b","keywords":null,"link":"/360/20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","timestamp":"2021. március. 16. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Alkoholba is nehezebben fojthatjuk bánatunkat a jávány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ebf4db-c870-4142-a12c-3492bdcbec30","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Joe Biden beiktatásán szavaló Amanda Gorman egyik kiszemelt fordítója maga lépett vissza, egy másiknak a már elkészült fordítását dobták vissza ezzel az indokkal. Sokak szerint totális agyrémről van szó, mégis vannak az ügynek elsőre kevésbé egyértelmű részei is.","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán szavaló Amanda Gorman egyik kiszemelt fordítója maga lépett vissza, egy másiknak a már...","id":"20210316_amanda_gorman_fordito_fekete_no_visszalepett_versforditas_victor_obiols_Marieke_Lucas_Rijneveld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3ebf4db-c870-4142-a12c-3492bdcbec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4558596b-592a-4148-b56a-970586717aef","keywords":null,"link":"/elet/20210316_amanda_gorman_fordito_fekete_no_visszalepett_versforditas_victor_obiols_Marieke_Lucas_Rijneveld","timestamp":"2021. március. 16. 20:00","title":"Tényleg képtelen lefordítani egy fiatal fekete nő versét, aki nem fiatal fekete nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024","c_author":"Salamon Eszter","category":"360","description":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy, hogy eltávolodott azoktól, akiket elvileg képvisel. Aki pedig kezelné a helyzetet a többségi akarat szerint, a bevándorlás témájában elfogadhatatlan.","shortLead":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy...","id":"20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903b099-cf7f-4f4f-b630-cfc7d922e28a","keywords":null,"link":"/360/20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","timestamp":"2021. március. 16. 18:00","title":"Salamon Eszter: A képviseleti demokrácia válsága – Hollandia választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]