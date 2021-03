Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"107bfb19-3c4d-46b9-b9d3-de235e9b3694","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dél-Alföldön állomásozó olasz sportkocsiból alig több mint 2 ezer példány készült.","shortLead":"A Dél-Alföldön állomásozó olasz sportkocsiból alig több mint 2 ezer példány készült.","id":"20210315_ritka_es_alig_hasznalt_ferrarit_talaltunk_az_alfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107bfb19-3c4d-46b9-b9d3-de235e9b3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ba28e-4264-4725-a701-263d82a19651","keywords":null,"link":"/cegauto/20210315_ritka_es_alig_hasznalt_ferrarit_talaltunk_az_alfoldon","timestamp":"2021. március. 15. 06:41","title":"Ritka és alig használt nagykorú Ferrarit találtunk az Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8","c_author":"HVG","category":"360","description":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","shortLead":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","id":"202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e587-dbf4-469a-9252-d2d699423293","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","timestamp":"2021. március. 15. 13:40","title":"Kortárs írók \"saját Bodor-receptjeikkel\" tisztelegnek Bodor Ádám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.","shortLead":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca...","id":"20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f2d52-6492-4200-84a1-bb5938f8b762","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","timestamp":"2021. március. 15. 16:56","title":"Újabb országok függesztik fel az AstraZeneca-vakcina használatát, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","id":"20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4e896a-9458-48a6-bbb6-631da7ad2781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","timestamp":"2021. március. 14. 10:17","title":"Gyászolnak a Grand Theft Auto játékosai: elhunyt egy legendás fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","shortLead":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","id":"202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ad6b72-1af5-4f88-b314-9edd60a037d9","keywords":null,"link":"/360/202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","timestamp":"2021. március. 14. 11:00","title":"Többen vannak, képzettebbek, de a politikában itthon csak mellékszerep jut a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","shortLead":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","id":"20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa885d-959d-4d07-91c8-ff5e24f5ffc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","timestamp":"2021. március. 14. 15:14","title":"Hiába keresik Bidenék Kim Dzsong Unt, Észak-Korea nem reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához...","id":"20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0f91e-f024-4879-8f37-922f37e09974","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","timestamp":"2021. március. 14. 14:46","title":"Karácsony közzétette, hol nyitnának oltópontokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai vannak.","shortLead":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai...","id":"20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4406441-6645-4cb8-a187-8b67f21989e1","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","timestamp":"2021. március. 15. 11:59","title":"Karikó Katalin és Merkely Béla is Széchenyi-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]