[{"available":true,"c_guid":"8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált képekkel – egytől egyig az őrületbe kergette. ","shortLead":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált...","id":"20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1814f1a-f415-44d1-9c25-7b010bae3281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","timestamp":"2021. március. 19. 11:03","title":"Meztelen deepfake-képekkel terrorizálta lánya riválisait egy mindenre elszánt anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1bec6e-5764-4146-8d7a-f702d72d78ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lényeget mutatva, mégis közérthetően magyarázza el a Magyar Tudományos Akadémia videója, hogy mit csinál az emberi szervezetben a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A lényeget mutatva, mégis közérthetően magyarázza el a Magyar Tudományos Akadémia videója, hogy mit csinál az emberi...","id":"20210319_MTA_koronavirus_vakcina_animacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1bec6e-5764-4146-8d7a-f702d72d78ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770030c5-5721-4563-a156-f835587e46d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_MTA_koronavirus_vakcina_animacio","timestamp":"2021. március. 19. 14:50","title":"Animáción mutatja meg az MTA, hogyan véd a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak így csökkenthető a fertőzésveszély. A szülők úgy vélik: a kérés túlzás.","shortLead":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak...","id":"20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a779b5dd-96e2-4752-b6d4-f5d013c988d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","timestamp":"2021. március. 19. 09:43","title":"Gyakorivá vált az ekcémás bőr a brit gyerekeknél a gyakoribb kézmosás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai pártcsalád útjai, ebben szinte minden szereplő és lap egyetért. ","shortLead":"Fájdalmas és sajnálatos, egyben várható és szükségszerű volt, hogy elválnak a magyar kormánypárt és az európai...","id":"20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4391b5-0105-4640-9cb8-d66418a769ff","keywords":null,"link":"/360/20210319_Igy_reagal_az_nemzetkozi_politikai_es_a_sajto_a_Fidesz_es_a_Neppart_szakitasara","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Így reagál a nemzetközi politika és a sajtó a Fidesz és a Néppárt szakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami Trent Egyetem edzéselmélettel és edzőképzéssel foglalkozó kutatójától származik. ","shortLead":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami...","id":"202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b791940-6719-4d03-8492-b5d88c42e9b9","keywords":null,"link":"/360/202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","timestamp":"2021. március. 19. 16:00","title":"Női edzők kellenének a férfiak focijába – állítja egy kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők szerint nem az űrből származnak, de kérdés, hogyan jutottak az űrállomásra és hogyan maradtak életben.","shortLead":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők...","id":"20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81cfd8-df34-4d03-bf13-894628e786cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","timestamp":"2021. március. 19. 16:03","title":"Eddig ismeretlen baktériumokra bukkantak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","shortLead":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","id":"20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b5f9-2d51-4272-bd46-829d08d8338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","timestamp":"2021. március. 19. 14:41","title":"Közel hárommilliós bónuszt fizet a dolgozóinak a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]