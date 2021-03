Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","shortLead":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","id":"20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8908bc-253d-420e-a9d2-a602fb5c7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","timestamp":"2021. március. 19. 21:19","title":"Orosz vakcinával oltották be Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyanú szerint egy drágább mobiltelefonért cserébe intézett el egy ügyet az ismerősének az adóhatóság egyik vezetője.","shortLead":"A gyanú szerint egy drágább mobiltelefonért cserébe intézett el egy ügyet az ismerősének az adóhatóság egyik vezetője.","id":"20210318_nav_felsovezeto_orizet_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8b1b-a91b-4ed4-839e-d3008ac962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_felsovezeto_orizet_korrupcio","timestamp":"2021. március. 18. 13:08","title":"Egy drágább mobillal fizethették le a NAV egyik felsővezetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","shortLead":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf4825d-8473-487d-ba9b-3806303ad298","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 19. 05:39","title":"Már a szabadtéri strandok is megnyílhatnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","shortLead":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","id":"20210319_BL_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45307f7-ada3-4f29-8cb0-9ad4c391f19c","keywords":null,"link":"/sport/20210319_BL_sorsolas","timestamp":"2021. március. 19. 12:35","title":"Szuperrangadók jönnek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető eszközt svájci kutatók. Az eszköz egyébként a verejtékből tájékozódik.","shortLead":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető...","id":"20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b70e3-b991-4c79-8cbf-4f3b0689751f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","timestamp":"2021. március. 19. 12:03","title":"Csak egy tapasz kell a testre, azzal is mérhetik, mennyi stressz éri az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","shortLead":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","id":"20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e89f608-1c92-43e6-9315-13cfbce910dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","timestamp":"2021. március. 18. 16:02","title":"A külképviselet kérte a Burdzs Kalifa magyar ünnepi kivilágítását március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van bejelentkezve épp.","shortLead":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van...","id":"20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46bba2-736c-48d8-ab28-46121ee5e0df","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","timestamp":"2021. március. 19. 20:20","title":"Véletlenül a Fradi hivatalos profiljával hitványozták le Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor már hónapok óta tiltva volt minden tömegrendezvény.","shortLead":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor...","id":"20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10490d3d-9876-4241-ac3c-994962e06aab","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","timestamp":"2021. március. 19. 17:28","title":"Megbüntette a rendőrség a bicskei polgármestert az illegálisan szervezett rendezvénye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]